İhracata yeşil pasaport kapsamı genişletiliyor

İMAM GÜNEŞ – İSTANBUL

Ticaret Bakanlığı, ‘2025 Yılı İhracat Eylem Planı’nı açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde yapılan lansmana, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bakanlık yetkilileri ve ihracatçı birlik başkanları katıldı. Bakanlık ihracatçılara sağlanacak destekler hususunda 77 maddelik eylem planı hazırladı. Bu planın 23 maddesini mal ihracatına yönelik faaliyetler, 13’ünü hizmet ihracatına yönelik faaliyetler, 10’unu ticari diplomasi - çok taraflı, bölgesel ve ikili ilişkiler, 13’ünü gümrükler, 18’ini de ihracatın finansmanına yönelik eylemler oluşturdu.

Finansman maliyeti düşecek

Stratejik yol haritasının Türkiye’yi daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturmak için belirlendiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapıldığını kaydetti. Bolat, TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON ve TÜMSİAD olmak üzere ilgili tüm STK’ların çalışmada katkısını olduğunu ifade etti. 2025 için ümitli olduklarını dile getiren Bolat, ihracat finansmanında konusunda ihracatçılara müjde vererek, ihracat finansmanındaki maliyetlerin önümüzdeki ay da düşeceğini açıkladı. Türk Eximbank’ın 2025 yılında 50 milyar dolar ihracat desteği hedeflediğini söyleyen Bolat, şöyle devam etti: “Uzak Ülkelere ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine ihracat yapan firmalarımıza yönelik finansman sağlanmasını önceliklendiriyoruz. 2025 yılında ise İhracatı Geliştirme AŞ’nin (İGE) açıklayacağı yeni kefalet destek paketleriyle toplamda 70 milyar TL’lik bir kapasite artışının sağlanması ve yıl sonunda kümülatif olarak 160 milyar TL’lik kredi kefalet desteği sunulması planlanmaktadır. 2025 yılının ülkemizin küresel ticaretteki gücünü pekiştirmek ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek için bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. 2025 Yılı İhracat Eylem Planımızı oluşturan kapsamlı eylemlerimiz ile 2025 yılı hedefl erimize bir adım daha yakınız.”

İhracatçılar, 2025’ten ümitli

2024 yılının zorlu bir sene olduğuna vurgu yapan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise “Bazı sektörlerimiz özellikle rekabetçilik konusunda sıkıntılar yaşadı. Buna rağmen bazı sektörlerimizin de başarısıyla yılı yüzde 2,5’lik artışla kapattık. 2025 yılında 280 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu da yaklaşık yüzde 7’lik artışa denk geliyor. 2024 en zor yıldı, zor geride kaldı. Artık ihracatı destekleyecek politikaların devreye girmesini bekliyoruz. Yılın ilk yarısı biraz zorlu olabilir ancak özellikle ikinci yarıdan itibaren daha başarılı bir dönem olacağını düşünüyorum. İnşallah 2025 yılı hedeflerimizi yakalayacağız. Özellikle finansman konusunda verilen destekler ümitlerimizi artıyor” ifadelerini kullandı.

İşte eylem planında dikkat çeken destekler!

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı ‘2025 Yılı İhracat Eylem Planı’ 77 maddeden oluşuyor. Eylem planında öne çıkan desteklerden bazıları şöyle oldu: Bu yıl 269 ticaret heyeti, 85 alım heyeti yoluyla daha fazla pazara ulaşılması hedefleniyor.

65 yurt içi, 330 yurt dışı fuar ve 1.650 bireysel katılım desteklenecek. 50 adet UR-GE Projesi ve 40 adet Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. 12 bin Pazara Giriş Belgesi’ne yönelik destek verilmesi hedefleniyor.

61 şirketin 63 markası Marka ve TURQUALITY destekleri kapsamına alınacak. Böylece toplamda 355 şirketin 380 markası desteklenecek. Bu yıl 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi planlanıyor. İhracatçılara, “Teknoloji ve Yeni Pazar Odaklı Faiz ve Kâr Payı Desteği” verilecek. Bu kapsamda, Türk Eximbank’ın “Katma Değerli İhracat ve Pazar Çeşitlendirmesi Kredi Programları” çerçevesinde ihracatçıların kullanacakları krediler için ödeyecekleri faiz veya kâr payının bir bölümünü desteklenecek.

Responsible Programı ile ihracatçıların, Türk Eximbank’ın Yeşil Dönüşüm Yatırım Kredisi imkânlarından daha etkin olarak yararlanmaları için kredilere faiz/kâr payı desteği verilecek. E-Kolay İhracat Platformu’nun (E-KİP) ikinci fazı Şubat 2025’te hayata geçirilecek. Kolay İhracat Platformu güncellenecek. DİR kapsamında ithal edilmek istenen ürünleri üreten yurtiçi üreticilere ilişkin verilerin kullanıcılar ile paylaşılması ve yurtiçinden girdi teminini teşvik etmek amacıyla Yerli Tedarik Sistemi devreye alınacak.

Hizmet ihracatçılarına yönelik ABD, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere 42 adet yurt dışı etkinlik organizasyonu, 1.200 bireysel katılımı desteklenen yurt dışı etkinliği ve 20 bireysel katılımı desteklenen yurt içi etkinliği gerçekleştirilecek. Hizmet ihracatçılarımıza yönelik hususi damgalı pasaport uygulaması geliştirmek üzere çalışmalar devam ediyor.