'İhracata yıllık yüzde 20'lik katkı sunuyoruz'

Züccaciyeciler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya, ABD, Arjantin, Uruguay, Moldova, Bosna Hersek, Suudi Arabistan ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu 50 ülkeden 120'yi aşkın firmanın yerli üreticilerle 5 binin üzerinde görüşme yapması bekleniyor.

2023 yılı için 7 milyar dolar ihracat hedefi bulunan sektör, zirvede 2 milyar dolarlık iş hacmi oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, 11 kez düzenledikleri uluslararası üretici marka zirvesiyle sektör ihracatına yılda yaklaşık yüzde 20 katkı sağladıklarını belirtti.

Sektörlerinde kilogram başına ihracat değerini 3,38 dolardan 3,75 dolara çıkardıklarına dikkati çeken Öksüz, "En çok ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda da ihracatımızın yüzde 58'ini Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa en çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülke. Dünya ihracat sıralamasında 8. ülke konumundayız." ifadesini kullandı.

Zirvede çok sayıda yabancı satın alma heyeti ile bir araya geleceklerini belirten Öksüz, Türk züccaciye sektörünün bu sayede bir kez daha uluslararası vitrine çıkacağını kaydetti.