İhracatçı, alıcı firmalara yapay zeka ile ulaşacak

HÜSEYİN GÖKÇE

MEPEX AI Connect’in ihracatçıların dijital dünyadaki temsil gücünü artıracağını belirten Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Kaan Maşlak, üyelerinin dijital dönüşümde yalnız kalmamasını sağladıklarını söyledi. Sistem ile birlikte uluslararası alıcılara daha hızlı, kesintisiz ve profesyonel iletişim sağlanacağının altını çizen Maşlak, bunu iletişim bariyerini kaldıracak bir araç olarak nitelendirdi.

MEPEX AI Connect’in en önemli avantajlarından birinin, firmaların 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale gelmesi olduğunu kaydeden Maşlak, “Sistem, firmaların web sitelerini analiz ederek ürün bilgileri, kalite sertifikaları, teknik detaylar ve üretim kapasitesi gibi verileri yorumluyor; uluslararası alıcılardan gelebilecek sorulara kendi dillerinde yanıt verebiliyor” dedi.

Özellikle KOBİ niteliğindeki ihracatçılar için bu sistemin önemli bir dijital destek sağlayacağına inandıklarını söyleyen Maşlak, ihracat süreçlerinde doğru bilgiye hızlı erişimin kritik bir avantaj sağladığını vurgulayarak, “Geliştirdiğimiz sistem sayesinde alıcıların ürün, sertifika, teslimat kapasitesi ve üretim altyapısına ilişkin sorularına anında ve doğru yanıt verilebiliyor; böylece iletişim süreçleri kesintisiz ilerlerken potansiyel iş fırsatlarının kaçırılmasının da önüne geçiliyor” dedi.