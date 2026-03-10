İhracatçı birliklerinin fındık rekolte tahmini 829 bin ton

VEYSEL AĞDAR

17 ilde 79 ilçede, 446 bahçede 1.483 dal üzerinden yapılan çiçek sayımı sonuçlarına göre, 2026-2027 sezonu 1. tahmini fındık rekoltesinin 829 bin 239 ton olması öngörülüyor.

Bu sayımlar sonucu elde edilen veriler ve mevcut stoklarla birlikte Türkiye’nin toplam fındık arzı tahminen 800-900 bin ton civarında olacak. Bu rakam ihracatçı birliklerince Mayıs ayında Çin’de gerçekleştirilecek Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Birliği’nin (INC) 43. Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde Türkiye’nin 2026-2027 sezonu rakamları olarak açıklanması bekleniyor.

2025-2026 sezonu üretim verileri oldukça dalgalı bir seyir izlemiş, yılın başında yapılan ilk tahminlerde üretimin 768 bin ton seviyelerinde olacağı öngörülse de ilerleyen aylarda yapılan sayımlar bu beklentiyi aşağı çekmiş, 8 Mayıs 2025’te İspanya’da düzenlenen 42. Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde (International Nut and Dried Fruit Council-INC), Türkiye’nin 2025-2026 sezonu tahmini fındık rekoltesi 609 bin ton olarak açıklanmıştı.

Geçen yıl Şubatta 768 bin 715 ton, Mayısta 609 bin 384 ton, Temmuzda 601 bin 206 ton olarak açıklanan 2025-2026 sezonu için tahmini rakamlar Kasım ayında yapılan revize ile 528 bin 808 ton olarak öngörülmüştü. Zirai don ve olumsuz hava koşulları geçen yıl rekolteyi ciddi şekilde etkilemişti. Sahadan edilen ilk verilere göre, geçen yıl yaşanan zirai don zararı nedeniyle ürün kaybı olan ağaçların bu yıl iyileştiği, 2026 sezonu için işaretlerin olumlu olduğu görülüyor.