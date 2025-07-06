İhracatçı deri devi 429 milyon borçla konkordato istedi!

Birçok firma, yaşadıkları mali darboğazı aşamayınca mahkemenin yolunu tutuyor, konkordato talebinde bulunuyor.

Halk TV'nin özel haberine göre konkordato talebinde bulunan firmalar listesine son eklenen Volder Deri Sanayi Şirketi oldu.

15 milyon TL sermayeli şirket

Merkezi İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan şirket Şubat 2009’da kuruldu. 15 milyon TL sermayeli şirket Volkan Benzer’e ait.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava dosyasına göre, şirkete yönelik konkordato kararının verilmesi ile birlikte, şirket faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi.

Şirket avukatları Dilek Derman ve Onur Erdem’in imzasını taşıyan dilekçede, Volder Deri’nin içine düştüğü mali darboğazın nedenine ilişkin ayrıntılı bir anlatımda bulunuldu.

Rusya -Ukrayna savaşı etkiledi

Volder Deri gibi birçok deri firmasının ana pazarlarının başında Rusya ve Ukrayna geliyor. İki ülke arasında süren savaş bu ülkelere ihracat yapan çok sayıda firmayı olumsuz etkiledi.

Anılan ülkelerdeki talep düşüklüğü nedeni ile zora giren şirketin mali dengesini bozan unsurlar arasında Türkiye ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler yer aldı.

"Bizim gibi şirketler nefes alamaz bir duruma geldi"

Volder Deri adına sunulan dilekçede “Direk ihracatçı olan bizim gibi şirketler nefes alamaz bir duruma geldi” ifadeleri yer aldı.

"Şirketimiz iflasa sürüklenebilir"

“Şirketimiz bu olumsuz piyasa koşulları nedeniyle alacaklılar tarafından cebri icra yollarına baş vurarak iflasa sürüklenmesi tehlikesi ile karşı karşıyadır” ifadelerine yer verilen dilekçede şu bilgilere yer verildi:

“Şirketimiz ödemeler dengesi bozulunca, bu açığı kapatmak için dış kaynak kullanımını artırmış ve ekonomik kriz nedeniyle yükselen borçlanma maliyetleri, işletmemizi ekonomik çıkmaza sürüklemiş, yabancı kaynak maliyetinin yüksek olması bir süre sonra işletme faaliyetlerinin finansmanı sağlanamaz duruma gelmiştir.”

Toplam borcu 429 milyon TL

Dava dilekçesine göre, 31 Mayıs 2025 tarihi itibari ile şirketin toplam borcu 428 milyon 820 bin TL. Anılan borcun üçte biri bankalara. Şirket adına açılan davada, mahkemeden kendilerine süre verilmesi talep edildi.

Dilekçede, var olan borçlarının tamamının yüzde 25 faizi ile 2 yıl içinde ödenebileceği kaydedildi.

Şirkete üç aylık geçici mühlet verildi

3 Temmuz günü yapılan başvuru sonrası mahkeme kararını verdi. Mahkeme, şirkete yönelik üç aylık mühlet verdi. Mahkeme, geçici konkordato komiseri heyeti atadı. Bu süreçte, şirkete yönelik herhangi bir olası haciz işlemi yapılamayacak.