İhracatçı döviz sattığı kurdan altın alabilecek

İSTANBUL / EKONOMİ

İhracat dövizinin yüzde 40’ını Merkez Bankası’na satmak zorunda olan altın ihracatçılarına zarar etmeden altın temin etme imkanı geliyor. İhracatçı birlikleri ve Merkez Bankası’na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre mücevher ihracatçıları London AM Fixing +8 dolar ile ve İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenmesi için bozdurulması zorunlu olan yüzde 40 döviz bedeli üzerinden aynı kurla altın temin edebilecek. Bu düzenlemenin özellikle BİST Altın Borsası üyesi olmayan altın ihracatçılarına da destek olabilmek için devreye alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre sistem işlerlik kazanıncaya kadar; geçiş sürecinde pilot uygulama olarak, altının ihracatçıya ulaşması için sadece Nadir Döviz Kıymetli Madenler, Merkez Bankası tarafından yetkilendirildi. Merkez Bankası ilerleyen süreçte uygun göreceği aracı kurumlar veya bankalar üzerinden de işlem yapılmasını sağlayacak.

Sistem nasıl işleyecek

Kaynaklardan edinilen bilgide sistemin işleyişine ilişkin şu noktalara dikkat çekildi:

- Öncelikle ihracatçı firma, Nadir Döviz Kıymetli Madenler ile aracı kurumlar sözleşmesi yapacak. Bu sözleşme firma işlem yapmadığı takdirde firmayı herhangi bir sorumluluk altına sokmayacak.

- İhracatçı firma 17 Nisan tarihinden sonra yapılan ihracat bedelinin yüzde 40’nı çalıştığı banka üzerinden Merkez Bankası’nın saat 11:00 kuru ile TL’ye çevirecek ve bu TL ile dönüşüm yaptığı dolar/TL kuru üzerinden zarar etmeden ons+8 dolar ile altın alabilecek.

- İlave olarak elindeki yüzde 60 döviz ile de ons+8 den altın alabilecektir.

- Bu imkandan yararlanmak için: İhracatçı firma, Swift belgesi, İBKB ve GÇB’nin bir kopyasını Nadir Döviz Kıymetli Madenlere teslim edecek.

- Yurtdışından gelen transfer bedelini gönderen firma ile GÇB’deki alıcı firma aynı olmak zorunda.

- Döviz alım satımından zarar olmayacağı için bu işlemlerde yüzde 2 döviz bozdurma desteğinden yararlanılamayacak.

- Tüm işlemler yapıldıktan sonra, altın teslimi ertesi gün yapılacak.

İhracatçı rekabet avantajına kavuşacak

Konuyla ilgili Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, EKONOMİ gazetesine değerlendirmede bulundu. Altının ONS fi yatında piyasada oluşan makasın açılmasından dolayı ihracatçıların fi yat vermekte zorluk yaşadığını, bu nedenle Merkez Bankası ile bir sistem oluşturulmaya çalıştıklarını kaydeden Yakın, “Merkez Bankası başkanı ve başkan yardımcısı ihracatçılarımızın yaşadığı bu sorunla ilgili bize destek mesajları verdi. Bizim kilogramda satış fi yatımız 2 bin ila 4 bin dolar arasında. Altında oluşan fi yat farkından dolayı ihracatçılarımızı zor durumda bırakmak istemiyoruz. Bu nedenle ihracatta London AM Fixing + 8 dolar fi yatıyla ihracat yapan fi rmalarımıza altın verilecek. Firmalarımız uluslararası piyasa fi yatlarına yakın fi yat verebilecek, bu durum ihracatta rekabetçilik avantajımızı kazanmamızı sağlayacak. Bu desteklerden dolayı Merkez Bankamıza ve başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.