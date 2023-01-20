İhracatçılar Merkez'e taleplerini iletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçılara yönelik destek paketi için bugün bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ihracatçıların taleplerini Merkez Bankasına ilettiği bildirildi. Beklendiği gibi bir paket açıklanmadı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Kur istikrarlı bir şekilde devam ediyor, umarım bu şekilde devam eder.

Rezervlerimizdeki artış, kura olumlu yansıyor

TCMB'nin herhangi bir kur hedefi yok