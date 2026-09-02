İhracatçılara 2,5 yılda 4,4 milyar dolar döviz dönüşüm desteği verildi

BARIŞ SEDEF

10 holde gerçekleştirilen fuarda doluluğun %100 seviyesinde olması gelecek dönemde Foodist Fuarı’nın marka olma yolunda ilerlemesine ışık tutan önemli bir gösterge. 561 yerli ve 76 yabancı katılımcının yerini aldığı fuarda, önemli iş birliklerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin hemen hemen her sektörde ilk 10 içinde yer aldığına vurgu yaparak “Ticaret Bakanlığı olarak fuarlara ve ihracatçılarımıza yoğun destekler veriyoruz. Gıda ve tarımda bize teknik engeller çıkaran ülkelerle ticaret diplomasisi yaparak pazarları açmaya gayret ediyoruz. Bazı ürünlerde Kanada, Filipinler ve Endonezya gibi pazarlarda önemli kazanımlar elde ettik. 3 yıl öncesine kadar Körfez ülkelerinin hiçbirine kanatlı ürünler satamıyorduk, sınırlamaların hepsi ticaret diplomasisiyle ortadan kaldırıldı” dedi.

Eximbank’ın ihracatçılara bu yıl 60 milyar dolar reeskont desteği vereceğini kaydeden Bolat, ihracatçılara 2,5 yılda 4,4 milyar dolar döviz dönüşüm prim desteği sağladıklarını söyledi.

Daha çok tüketen bir dünya olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu fuarların Türkiye için önemli olduğuna vurgu yaparak, “Bu fuarda önemli iş birliklerinin ortaya çıkacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Yumaklı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 2050 projeksiyonlarında dünyanın üretilenden daha çok gıdaya ihtiyaç duyacağına vurgu yaparak, tarımda oluşturulan katma değerin %1,75’inin Türkiye’den geldiğini kaydetti. Yumaklı, “Türkiye tarımsal hasılada 12’den 7’nci sıraya yükselmiş durumda, 83,2 milyar dolar tarihimizin en yüksek seviyesi. 2026 sonunda bunun üzerine çıkacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin 185 ülkeye 2 bin 226 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç ettiğini kaydeden Yumaklı, ekonomiye 32,6 milyar dolarlık katkı sağlandığını bildirdi.

B2B görüşmeleri yeni kapılar açacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, gıda alanında yapılan ihracat ve elde edilen başarıların markalaşmayla taçlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın bu hususta önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın geniş bir katılımcıyla ziyaretçilerle buluştuğuna dikkat çekerken sektör profesyonellerine yönelik B2B görüşmelerin fuarın önemli bölümlerinden biri olacağını belirtti. ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, fuarların ihracata katkısı açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, Foodist fuarında önemli iş birliklerine kapı aralanmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.