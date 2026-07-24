İhracatçılara yeşil pasaportta yeni dönem: Kapsam genişletildi

Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara verilen hususi damgalı (yeşil) pasaport başvurularını dijital ortama taşıdı. Yeni uygulamayla birlikte süreçler, Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden merkezi ve daha hızlı bir şekilde yürütülecek.

Bu kapsamda mevcutta kullanılan "Hususi Pasaport Takip Modülü" devre dışı kalırken, bundan böyle DYS sistemi kullanılacak. Ticaret Bakanlığı'nın son 10 yılda yürüttüğü en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan Destek Yönetim Sistemi artık ihracatçıların pasaport işlemleri için de tek merkez olacak. İhracatçıların sisteme kayıt olmaları için işlemlerini gerçekleştirdiği ve üyesi olduğu ihracatçı birliğine başvurmaları yeterli olurken, birlik üyesi olmayan yararlanıcılar ise istedikleri ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine başvuru yapabiliyor.

İhracatçılara 5'e kadar yeşil pasaport hakkı

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin dolar- 10 milyon dolar arasında olan firmalara 1, 10- 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2, 25-50 milyon dolar arasında olan firmalara 3, 50-100 milyon dolar arasındaki firmalar 4, 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5 pasaport hakkı veriliyor. İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilirken, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebiliyor.

İhracatçıya yeşil pasaportta kimler yararlanabilecek?

Pasaport müracaatı kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan firmaların yetkilileri tarafından yapılabiliyor. Şirkete dışarıdan atanan müdürler ya da yönetim kurulu üyeleri pasaporta hak kazanan şirketin e-SGK listesinde yer almıyorsa, pasaporta hak kazanan şirkette hissesi de yoksa pasaport başvurusunda bulunamıyor. Huzur hakkı almak da pasaport için yeterli sayılmıyor.

Ayrıca, iflas ve tasfiye halindeki, geçici veya kesin konkordato mühleti içindeki firmalar ve tam bölünme gerçekleştirmiş firmalar ihracatçıya tanınan yeşil pasaport hakkından yararlanamıyor. İhracatçılara verilen yeşil pasaportta devlet memurlarında olduğu gibi başvuru sahibinin eş ve çocuklarının yararlanma hakkı bulunmuyor. Eş ve çocuklar kontenjan varsa, şirkette çalışan ya da ortak olmaları durumunda başvuru yapabiliyor.