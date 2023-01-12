İhracatçıya 30 milyar lira İGE kredisi

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) kefaleti kapsamında 2 bin 500'den fazla ihracatçıya 13 milyar lirayı aşkın kredi kullandırıldığını belirterek, "İGE kefaletli desteklerimiz 2023 yılında artarak devam edecek. İGE ile imzaladığımız yeni destek paketi kapsamında ihracatçılarımıza 30 milyar lira tutarında İGE kefaletli kredi kullandırımı hedefliyoruz" dedi.

Güney, Türk Eximbank'ın 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İhracatçılara 23 şube ve 10 irtibat ofisiyle hizmet verdiklerini ifade eden Güney, "2022 yılı sonu itibarıyla 19,6 milyar dolar kredi ve 25,4 milyar dolar sigorta olmak üzere ihracatçılara toplamda 45 milyar dolar destek sağladık" diye konuştu.

Güney, Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu olarak özellikle salgın döneminde ihracatçıların değişen koşullara ayak uydurabilmesi adına doğabilecek riskleri üstlenerek sigorta desteklerini artırdıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"2021 yılında 23,5 milyar dolar olan sigorta desteğimiz 2022'de 25,4 milyar dolara yükselmiştir. Böylece sigortanın toplam desteğimiz içindeki payı yüzde 50'den yüzde 52'ye çıkmıştır. Günümüz dış ticaret koşulları ve ihracatçılarımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sigortanın toplam destek içindeki payının artırılması planlanmaktadır."

Bu yıl reeskont kredisi yaygınlaşacak

Bu yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont kredileri kapsamında uygulamaya alınan "Swap Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisi"nin ilk işlemini Aralık 2022'de gerçekleştirdikleri bilgisini veren Güney, şunları söyledi:

"2023 yılı içinde krediyi yaygın hale getirmek için çalışmalarımızı tamamladık. Swap Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisi, Türkiye ile Çin, Kore, Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar arasında gerçekleştirilecek ticari faaliyetlerin finansmanına ilişkin ödemelerde kullanılmak üzere ilgili ülke merkez bankası ve TCMB arasında yapılan swap anlaşmasına dayalı olarak kullandırılan ve yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi adına önemsediğimiz bir üründür. İlk olarak Çin'den yapılan ithalatlar için uygulamaya aldığımız krediyi önümüzdeki dönemde diğer ülkeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Döviz kredi imkanlarının kısıtlı ve maliyetli olduğu bir ortamda özelikle Çin'den mal alımı yapan firmalarımız için iyi bir finansman kaynağı olacağına inanıyoruz."

Prefinansman Destek Paketi

Güney, Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE arasında imzalanan protokolle "Prefinansman Destek Paketi"nin uygulamaya alındığını anımsatarak, "Bakanlığımız tarafından Pazara Giriş, Küresel Tedarik Zinciri, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri, Marka ve Turquality destek programları ile ihracat konsorsiyumları kapsamındaki teşvik başvurusuna onay verilen firmalar Bankamıza yönlendirilecek. Bankamızca kredi değerliliği uygun bulunan ve limit tahsis edilen firmalarımıza, protokol kapsamında kredi ve sigorta desteği sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

İhracatçıların daha uygun koşullarda krediye erişimini kolaylaştırmak ve teminat çeşitlendirilmesi yönünde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Güney, "Kurucu ortağı olduğumuz İGE AŞ Mart 2021'de faaliyete geçmiştir. İGE kefaletli kredilerimizden KOBİ ve KOBİ dışı tüm mal ve hizmet ihracatçısı firmalarımız yararlanabilmektedir. İhracatçılarımızın yoğun ilgi gösterdiği İGE kefaleti kapsamında 2 bin 500'den fazla ihracatçımıza 13 milyar liranın üzerinde kredi kullandırıldı. İGE kefaletli desteklerimiz 2023 yılında artarak devam edecek. İGE ile imzaladığımız yeni destek paketi kapsamında ihracatçılarımıza 30 milyar lira tutarında İGE kefaletli kredi kullandırımı hedefliyoruz." dedi.

Uzak ülkeler için Türk Eximbank da devrede

Genel Müdür Güney, Ticaret Bakanlığının başlattığı Uzak Ülkeler Stratejisi ile dış ticarette sınır ve mesafelerin ortadan kaldırılıp, ülkenin küresel ve ekonomik ilişkilerinde yeni yol haritaları oluşmasının hedeflediğine işaret ederek, "Strateji kapsamında 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan, Türkiye'ye ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkarılarak 80 milyar doları aşması hedefleniyor. Söz konusu strateji kapsamında ilk etapta Güney Afrika, Kanada ve Meksika özelinde Bakanlıkta görevli ticaret müşavirlerimiz ve ticaret ataşelerimizin katılımlarıyla paneller düzenlendi ve diğer 15 ülke için de organizasyon planlaması yapıldı. İhracatçı firmalarımızın katılım sağladığı organizasyonlar kapsamında Bankamız ürün ve hizmetleri tanıtılmış olup, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında belirlenen ülkeler için alacak sigortası ve kredi desteğiyle ihracat hacminin güvenilir bir ortamda artırılması hedefleniyor." diye konuştu.