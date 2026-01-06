İhracatçıya DİR’de KDV şoku

MERVE YİĞİTCAN

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında üretime konu edilecek eşyaların yurtiçinden tesliminde uygulanan KDV istisnasının sona ermesi ihracatçılardan tepki çekti. DİİB kapsamında faaliyet gösteren ihracatçılar, yurt içinden yaptıkları alımlarda artık KDV ödeyecek olmalarının ciddi bir finansman maliyeti yaratacağını savunurken, uzayan KDV iadesi süreçlerinin firmaları yüksek faizli kredi kullanmaya mecbur bırakacağını dile getiriyor. DİR’in koşullarının sürekli sıkılaştırıldığını, ancak bu durumun ihracatı olumsuz etkilediğini belirten iş dünyası temsilcileri, KDV istisnasına süre uzatımı talep ediyor.

27 yıllık istisnanın sonu

Edinilen bilgiye göre, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içi teslimlerde KDV istisnası sağlayan düzenleme, 3065 sayılı KDV Kanunu’na 29 Temmuz 1998’de eklenen Geçici 17. madde ile yürürlüğe girmişti. Bu madde, geçici nitelikte olması nedeniyle ilerleyen yıllarda çıkarılan kanunlarla süresi defalarca uzatıldı. İlk kanunda geçerlilik süresi 31 Aralık 2008 olarak belirlenirken, daha sonra bu süre 31.12.2015’e, ardından 31.12.2020’ye ve son olarak da 17 Kasım 2020’de kabul edilen 7256 sayılı Kanun ile bu tarih 31.12.2025’e çıkarılmıştı.

Söz konusu maddede belirtilen süre 31 Aralık’ta sona erdi, buna karşın sürenin uzatılması ya da yeni bir madde olarak eklenmesi için henüz bir düzenlenme yayımlanmadı. Bundan dolayı, 1 Ocak itibarıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içinden alınan malların satışında KDV istisnalı fatura düzenlenemeyecek. Şu anda birçok yerli tedarikçi ihracat müşterilerine konuyla ilgili bilgilendirme yaparak, ‘Herhangi bir süre uzatımı olmaması nedeniyle 1 Ocak itibarıyla DİİB kapsamında satış yapılmasının mümkün olmadığı’ yazısını gönderiyor.

"Beklentimiz, amaca uygun bir şekilde korunması"

"DİR’deki her sıkılaşma rekabetçiliği etkiliyor"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, DİR’in kimya sektörü açısından da yoğun şekilde kullanılan bir mekanizma olduğunu söylerken, “DİR kapsamında yurt içinden yapılan alımlarda uygulanan KDV istisnasının sona ermesi, özellikle yüksek girdi maliyetleriyle çalışan kimya ihracatçıları için ek finansman yükü yaratacaktır” dedi. Ayrıca, iadesi uzun süren bir vergiyi peşin ödemek zorunda kalacak firmalar açısından da bu durumun nakit akışını bozarak yüksek faizli kredi kullanımını zorunlu hale getirebileceğine işaret eden Pelister, “DİR koşullarında yapılan her sıkılaştırma, doğrudan rekabet gücümüzü ve ihracat kapasitemizi etkiliyor. Beklentimiz, ihracata yönelik üretimi destekleyen DİR mekanizmasının amacına uygun şekilde korunması ve KDV beyannamesinin verileceği süre içerisinde bir çözüme kavuşturulması. Geriye dönük uygulama olursa bu sektör için olumlu olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzde 1 yükü bile kaldıracak durumda değiliz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclisi Başkanı Şeref Fayat, şu an hazır giyim sektöründe firmaların ‘meteliğe kurşun attığı bir dönemde’ olduğuna dikkat çekerek, “Herkes işi gücü bırakmış neredeyse, nakit akışını yönetmeye çalışıyor” dedi. Kimsenin ileride ne yapacağına konsantre olamadığına dikkat çeken Fayat, “Zaten birçok şeyle uğraşıyoruz; işçilik maliyeti arttı, kur hala baskılanıyor, finansman maliyetleri yüksek seyrediyor. Böyle bir dönemde biz ekstra yüzde 1 yükü bile kaldırabilecek durumda değiliz. Bu nedenle DİR kapsamındaki yurtiçi alımlarında KDV istisnasına ilişkin yeniden süre uzatımına gidilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"İlave finansman yükü oluşacak"

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bakaner, KDV istisnasının ihracata olumlu etkisi olduğunu hatırlatırken, şu anda süre uzatımının olmamasının ihracatçıları mağdur edeceğini, firmaları ilave bir finansman yükünün altına sokacağını kaydetti. Özellikle KDV iadelerinde uzayan sürecin birçok firmayı sıkıntıya soktuğuna dikkat çeken Bakaner, “KDV uygulaması finansman gücümüzü zayıflatıyor. İhracatın kesintiye uğramaması için KDV istisnasında süre uzatımının yapılmasını talep ediyoruz” dedi.