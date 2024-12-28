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İhracatçıya işleme rejimi ve harç istisnası kararı! Firmalara ek süre verildi

Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçılara ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İhracatçı firmalara, dahilde işleme rejimi ile resim ve harç istisnası uygulamaları için ek süre imkanı tanındı.

Haber Merkezi
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İhracatçıya işleme rejimi ve harç istisnası kararı! Firmalara ek süre verildi
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Ticaret Bakanlığı ihracatçıya ek süre tanıyan kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığının Dahilde İşleme Rejimi ile İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası tebliğlerinde değişiklik yapılmasına dair tebliğleri yürürlüğe girdi.

Firmalara ek süre verildi

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, her iki düzenlemeyle, ihracatçı firmalara dahilde işleme rejimi ile vergi, resim ve harç istisnası uygulamaları kapsamında ek süre verilebilmesine olanak sağlandı.

Altın hariç dahilde işleme izin belgelerine ilave süre verilebilecek

Buna göre, 1 Ocak 2021'den sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ve dahilde işleme izinlerine (altın ve kıymetli taşlar ile madenlere ilişkin tarife pozisyonlarındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinleri hariç) ilave süre verilebilecek.

4 ilde ihracat taahhütleri için ek süre tanındı

Ayrıca deprem felaketinin yıkıcı etkisinin yoğun hissedildiği 4 ilde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya) faaliyet gösteren firmaların ihracat taahhütlerini yerine getirebilmeleri için ek süre tanındı.

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