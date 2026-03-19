İhracatçıya “mal bedeli fonlaması” modeli

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Türkiye’nin önde gelen dış ticaret sermaye şirketlerinden TGS Dış Ticaret, yeni ortaklık yapısı ve yönetim değişiminin ardından büyüme hedeflerini yükseltti. 2025’te 3,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan şirket, bu yıl ihracatını 3,75–4 milyar dolar bandına çıkarmayı hedefliyor.

Şirket kısa süre önce önemli bir ortaklık değişimine de sahne oldu. RePie Yatırım Holding, iştirakleri RePie Portföy, RePie GSYO, Tera GSYO ve Bulls GSYO aracılığıyla TGS’nin yüzde 42,24’ünü 19 milyon dolar karşılığında satın aldı. Pay devrinin ardından oluşan yeni ortaklık yapısında RePie Portföy ve RePie GSYO toplam yüzde 30,6 payla en büyük ortak konumuna geldi. Yeni ortaklık sürecinin ardından yönetim yapısında değişiklikler yapılırken şirket faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. TGS Dış Ticaret Genel Müdürü Engin Nukan, yönetimdeki değişime rağmen operasyonların aynı hızla devam ettiğini ve bu yıl büyümeye odaklandıklarını söyledi.

Şu anda aktif olarak 276 müşteriye hizmet verdiklerini kaydeden Nukan, “Müşteri dağılımında tekstil ve hazır giyim önde olsa da ihracat hacminde otomotiv sektörü açık ara ilk sırada. Otomotiv sektörü daha az işlemle çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabiliyor. Toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 50–55’i otomotivden geliyor” dedi.

İhracatta beklenti yükseldi

Şirketin bu yıl ihracatta önemli bir büyüme hedeflediğini belirten Nukan, yeni müşteri görüşmeleri ve finansman projelerinin bu hedefi desteklediğini söyledi. Geçen yıl yaklaşık 3,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını ifade eden Nukan, “Mevcut iş hacmimiz, yaptığımız yeni iş görüşmeleri ve devreye alacağımız projelerle yılı 3,75 ile 4 milyar dolar arasında bir ihracat ile tamamlayacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

İhracatçıya, kredi kullanmadan mal bedelini tahsil etme avantajı

İhracatçıların en önemli sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu söyleyen Engin Nukan, bu alanda yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti. İmalatçı firmaların finansmana ulaşmakta zorlanıdığını vurgulayan Nukan, “Bu nedenle mal bedeli fonlaması modelini devreye almak istiyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile görüşmeler yapıyoruz. Yurtdışı bankalar yurt dışındaki alıcının kredibilitesi yüksekse sigorta dahi istemeden alacağı satın alabileceklerini söylediler” dedi.

Bu modelin ihracatçının nakit akışını ciddi şekilde hızlandıracağını vurgulayan Nukan şöyle devam etti: “Örneğin 100 bin dolarlık bir ihracat yaptığınızda, alıcı firmanın kredi notu yüksekse banka ertesi gün 90 bin dolarını ödüyor ve sonrasında size dönmüyor. Böylece ihracatçı kredi kullanmadan mal bedelini erken tahsil etmiş oluyor. Bu da üretim maliyetlerini düşürüp kapasiteyi artırma imkânı yaratıyor.”

“KDV iadesini bir ayda ödüyoruz”

TGS’nin ihracatçılara sunduğu en önemli avantajlardan birinin hızlı KDV iadesi olduğunu belirten Nukan, imalatçıların doğrudan başvurularında sürecin çok daha uzun sürdüğünü söyledi. İmalatçı firmaların KDV iadesi sürecini kendi başlarına yaptıklarında ortalama 3 ile 6 ay arasında sürdüğünü dile getiren Nukan, “Biz ise bunu yaklaşık bir ayda ödüyoruz. Talep olması halinde kendi kaynaklarımızla bu süreyi 15 güne hatta 10 güne kadar çekebiliyoruz. Böylece imalatçı firmalara ciddi bir nakit avantajı sağlıyoruz” diye konuştu.

Dış ticaret şirketlerinin ihracatı 7 milyar dolara ulaştı

Türkiye’de ihracatın büyük bölümünün doğrudan üretici firmalar tarafından gerçekleştirildiğini belirten TGS Dış Ticaret Genel Müdürü Engin Nukan, dış ticaret şirketlerinin toplam ihracattaki payının sınırlı olduğunu söyledi. Türkiye’de yaklaşık 280 milyar dolarlık ihracat yapan çok sayıda firmanın olduğunu kaydeden Nukan, “Dış ticaret şirketleri bunun yaklaşık 7 milyar dolarlık bölümüne aracılık ediyor. Bu hacmin de yaklaşık yüzde 55’i bizim tarafımızdan gerçekleştiriliyor. Sektörde fiyat odaklı rekabet arttı ve bu da çok sürdürülebilir değil. Yeni kurulan şirketler genellikle mevcut müşteri havuzundan pay almaya çalışıyor. ‘Sen yüzde 3 komisyonla yapıyorsun, ben yüzde 2 ile yaparım’ yaklaşımı sektörde ciddi bir baskı yaratıyor. Bu durum uzun vadede hizmet kalitesini de etkileyebilir” ifadelerini kullandı.