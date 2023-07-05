İhracatçıya yeni destekler yolda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün aboneye dağıtımına başladığımız İHRACAT-2023 raporuna yazdığı makalede, dış ticaretin yeni yol haritasını değerlendirdi. Bölgesinin ihracat üssü olmayı başaran Türkiye’yi, küresel ihracatın da en güçlü ülkelerinden biri yapacaklarını ifade eden Bolat, “Dijitalleşen dünyada, ihracatçımız için E-İhracat Destek Paketi hazırladık. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere ihracatın geliştirilmesi için yeni bir stratejiyi hayata geçiriyoruz. Uzak Ülkeler Stratejimiz kapsamında; bu ülkelerin toplam ihracatımızdan aldığı mevcut yüzde 26’lık payı 30’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

İLK 1.000 İHRACATÇI ŞİRKETİN TAM LİSTESİ

EKONOMİ gazetesinin hazırladığı İHRACAT-2023 raporunun dağıtımına başlandı. Toplam 486 sayfadan oluşan kapsamlı rapor, ihracatın tüm paydaşlarını biraraya getirme özelliğiyle alanında yürütülen en kapsamlı çalışmalardan biri niteliğini taşıyor. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile DEİK Başkanı Nail Olpak’ın yanı sıra, ihracatçı birliklerinin yeni dönem stratejilerini içeren çalışmada; özel araştırmalar, analizler ve şirketlerden haberlerle birlikte ‘İlk 1.000 İhracatçı’nın tam listesi de yer alıyor.