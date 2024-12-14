  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi, Resmi Gazete'de yayımlandı
Takip Et

İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi, Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerini belirledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi, Resmi Gazete'de yayımlandı
Takip Et

Bakanlık tarafından hazırlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2025 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğadan toplanan soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, ters lale, zambak, müşkürüm, kara çiğdem, lale, yılan bacağı, yılan pancarı, çakmuz, yılan bıçağı, nilüfergiller, salepgiller, yılan yastığı, kum zambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen, kardelen, süsen, şakayık ile diğer yumrulu ve soğanlı türler gibi bazı bitkiler ihraç edilemeyecek.

Bazı sıklamen çeşitleri, Toros ve Karadeniz kardeleni ile sarıkokulu için de ihracat kotaları tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Ekonomi
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
Bedelli sermaye artışından ne kadar gelecek? Fenerbahçe gelen parayı nerede kullanacak?
Fenerbahçe gelen parayı nerede kullanacak? Kulüp açıklama yaptı
Emekli olacaklar dikkat! 2024-2025 arasındaki maaş zam farkı kapanacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı
2024-2025 arasındaki maaş zam farkı kapanacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı
Benzine gece yarısı zam geldi: Tabela değişti! İşte 14 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Benzine gece yarısı zam geldi: Tabela değişti! İşte güncel fiyatlar...
Prof. Dr. Ali Yaycıoğlu: Türkiye AB'yi canlandırabilir
"Türkiye AB'yi canlandırabilir"
TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı
TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı