İhracatın 77 'Metalik Yıldızı' ödüllerini aldı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), ihracatta başarılı performans sergileyen firmaları İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni’nde kürsüye çıkardı.

İDDMİB ödül gecesinde EKONOMİ gazetesinden Merve Yiğitcan da yaptığı haberlerle sektöre sunduğu katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü. Ödül töreni Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ile birlikte sektörün öncü isimleri, dernek ve federasyon başkanlarının katılımı ile gerçekleşti. Törende, ihracatta istikrar ve katma değer yaratan 25 kategoride 77 firma Metalik Yıldız ödülüne layık görüldü. 2026 için hedef ise 15 milyar dolarlık ihracat olarak açıklandı.

EKONOMİ gazetesi editörü Merve Yigitcan'a sektöre katkılarından dolayı ödül takdim edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ticarette belirsizliklerin arttığı ve maliyet baskılarının yoğunlaştığı 2025 yılında düşük kur–yüksek faiz ortamının da birçok sektörün rekabet gücünü zorladığını ve işçilikten enerjiye, ham maddeden finansmana kadar tüm kalemlerde maliyetlerin yükseldiğini söyledi. Ancak buna rağmen ihracatçıların üretimi sürdürdüğünü, pazarlarını koruduğunu ve yılı yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolarlık ihracatla kapattığını kaydetti. Demir ve demir dışı metaller sektörünün, bu zorlu tabloda sahada kalmayı başaran, ritmini bozmayan sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Gültepe,” Sektörümüz, otomotivden makineye, beyaz eşyadan inşaata kadar sanayimizin omurgasını oluşturmaya devam etti. Metalin rekabet gücü, Türkiye sanayisinin rekabet gücü demektir” dedi.

43 ülkede yüzde 50’nin üzerinde artış

Törende konuşan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, zorlu küresel ve yerel koşullara rağmen sektörün 2025 yılını güçlü bir performansla tamamladığını vurgulayarak, Türk metal sanayisinin dayanıklılığına dikkat çekti. Demir ve demir dışı metaller sektörü olarak 2025 yılını yüzde 6,3 artışla 13,47 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kapattıklarını hatırlatan Tecdelioğlu, “Daha da önemlisi, kilogram başı ihracat değerimizi 4,43 dolardan 4,73 dolara yükselterek katma değerli üretim yolunda önemli bir ivme yakaladık. Bu tablo, Türk metal sanayisinin direncini ve ihracatçımızın her koşula hızla uyum sağlayabildiğini gösteriyor” dedi.

Sektörün pazar çeşitliliğini koruduğunu ve birçok pazarda büyüme sağladığını belirten Tecdelioğlu, 2025 yılında 43 ülkeye yüzde 50’nin, 41 ülkeye ise yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı kaydedildiğini açıkladı.