İhracatın hızını kesen 13 sorun Ankara’ya taşındı

AYSEL YÜCEL

Seçim sonrası yeni hükümetin kurulmasının ardından iş dünyasının Ankara trafiği de hızlandı. Birçok sektörde acil çözüm bekleyen talepler ilgili bakanlıklara aktarıldı. Bu sektörlerden biri de lojistik oldu.

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, 13 Haziran’da Ankara’da yeni atanan hükümet üyelerine yönelik resmi ziyaretler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu’nun makamlarında ziyaret edildi.

Program kapsamında taşımacılık ve lojistik sektörünün talepleri, beklentileri ve çözüm önerileri HİB Yönetim Kurulu Üyesi, HİB Yük Taşımacılığı ve Lojistik Komitesi Başkanı Murat Baykara tarafından gündeme getirildi. Aynı zamanda uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Murat Baykara, ihracat taşımalarında sektörün hızını kesen ve rekabet gücünü zayıflatan 13 talebi Ankara'daki yeni yönetime aktardı.

Avrupa ihracat taşımalarında kota ve geçiş belgesi gibi tarife dışı engellerin aşılmasına yönelik adımların yanı sıra Türkiye’de yabancı araçlara tanınan pozitif ayrımcılığın son bulması ve antrepolarda 'geçici depolama istisnası' uygulamasının yeniden devreye alınması sektörün öncelikli talepleri arasında.

EKONOMİ gazetesine konuşan HİB yetkilileri, Ankara yönetimi ile yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini, çözüm sinyali aldıklarını söyledi.

İşte Ankaraya taşınan 13 talep

1- Türk taşımacıların geçiş belgesi ve kota sorununun çözülmesi, bu doğrultuda ülke bazlı ihtiyaç analizi ve ülke politikalarının belirlenmesi,

2- Gümrük Birliği Anlaşması’na rağmen transit taşımalarda Türk nakliyecilere yönelik uygulanan tarife dışı uygulamaların önüne geçilmesi,

3- Sınır geçişleri ve gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi,

4- Yabancı plakalı araçların izinli gönderici kapsamında kapılardan öncelikli geçişine yönelik uygulamanın iptal edilmesi,

5- Parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde iki iş günü antrepoya konulmasına yönelik uygulamanın yeniden devreye alınması,

6- Türkiye üzerinden geçen transit taşımacılığın geliştirilmesi,

7- Çekici ve treyler alımlarında vergi yükünün kaldırılması,

8- Depremzede KOBİ’lere destek verilmesi,

9- Sektöre yönelik teşviklerin artırılması,

10- Sektörün krediye erişiminin kolaylaştırılması,

11- Habur sınır kapısı, haydarpaşa ve filyos limanlarında vergisiz akaryakıt satışının sağlanması,

12- Uluslararası TIR sürücülerinin nitelikli ara eleman kapsamına alınması,

13- U-ETDS ve E-İrsaliye entegrasyonun sağlanması ile Türkiye’de yetki belgesi olmaksızın taşımacılık faaliyetinde bulunan yabancılara yönelik yaptırım uygulanması ve böylece vergi kayıplarının önlenmesi.