İhracatın yarısından fazlası deniz yoluyla gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin ocak–ekim dönemindeki ihracatı 224 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Deniz yolu ihracatı 10 ayda yüzde 56’ya ulaştı

Ocak-ekim döneminde ihracatın büyük kısmı deniz yoluyla gerçekleştirildi. Gemilerle taşınan dış satımın değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 126 milyar 377 milyon 288 bin dolara yükseldi. Ocak–Ekim 2024’te bu tutar 120 milyar 324 milyon 54 bin dolar olarak kaydedilmişti. Böylece deniz yolu taşımacılığının toplam ihracattaki payı 10 aylık süreçte yüzde 56 seviyesine ulaştı.

Türkiye’nin ihracat taşımacılığında deniz yolunu, ikinci sırada kara yolu izledi.

Kara yolu ihracatı sınırlı artış gösterdi

Kara yoluyla gerçekleştirilen ihracat, ocak–ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artarak 71 milyar 960 milyon 179 bin dolara ulaştı. Bu taşıma türünün toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 32,1 olarak kaydedildi.

Hava yolu ihracatı yüzde 10’un üzerinde arttı

Söz konusu dönemde hava yolu taşımacılığı da dış satımdaki artışa paralel olarak yükseliş gösterdi. Ocak–ekim döneminde hava yoluyla gerçekleştirilen ihracat gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 21 milyar 47 milyon 120 bin dolardan 23 milyar 203 milyon 332 bin dolara çıktı.

Demir yolu taşımacılığı ihracatta yükseliş trendine girdi

Demir yolu taşımacılığında da geçen yıla kıyasla artış kaydedildi. Geçen yıl ocak–ekim döneminde 1 milyar 543 milyon 746 bin dolar olan trenle taşınan ihracat tutarı, bu yıl aynı dönemde yüzde 1,7 yükselerek 1 milyar 569 milyon 384 bin dolara ulaştı. Diğer taşımacılık yöntemleriyle elde edilen ihracat geliri ise 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalatta da en büyük pay deniz yolunun oldu

İlgili dönemde Türkiye’nin toplam 299 milyar 152 milyon dolarlık ithalatında en yüksek payı 161 milyar 287 milyon dolar ile deniz yolu taşımacılığı oluşturdu. Bu yöntemi 56,7 milyar dolar ile kara yolu, 43,4 milyar dolar ile hava yolu ve 2,7 milyar dolar ile demir yolu taşımacılığı takip etti. Diğer taşımacılık yöntemleriyle gerçekleştirilen ithalatın tutarı ise 35 milyar dolara yaklaştı.