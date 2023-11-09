İhracatının %30'unu Avrupa ülkelerine yapan Konya, 'yeşil' için düğmeye bastı

İbrahim ÇİÇEKÇİ/KONYA

Zirvede Konyalı sanayicilerin, rekabet gücünü korumak için yeşil dönüşüme yatırım yapmasının son derece önemli olduğu vurgulandı. ırken, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, bu alanda sanayicilere öncü olmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Konya Sanayi Odası, EKONOMİ Gazetesi işbirliğiyle Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’nin 2’ncisini gerçekleştirdi. Zirveye Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya OSB ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ilçe belediye başkanları ve iş dünyasının katıldı. Zirveye şehir içinden ve şehir dışından katılan misafirlerin seyahatleri ve toplantı sırasında tüketilen enerji nedeniyle oluşan karbon emisyonu UNFCCC-Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi metodolojisine uygun olarak sıfırlandı. Böylece Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi, karbon nötr olarak gerçekleştirildi.

KSO, SANAYİCİLERİ YEŞİL DÖNÜŞÜME HAZIRLIYOR

Zirvenin açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın üretim, istihdam ve ihracat gücü ile Türkiye’nin lider şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Konya’nın ve Türkiye’nin yakaladığı büyüme ivmesini sürdürebilmesi için Yeşil Mutabakat sürecinin son derece önemli olduğunu dile getiren Büyükeğen, “Türkiye, Yeşil Mutabakata uyumu sağlayacak yatırımları zamanında devreye almazsa, ihracatçı firmaların yıllık 4 milyar dolar civarında bir vergi yükü ile karşılaşacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu Avrupa Birliği ülkelerine yapan Konya’mızın rekabet gücünü kaybetmemesi için, yeşil dönüşüm sürecine intibak etmesi son derece önemli” dedi. KSO olarak, sanayicileri Avrupa Yeşil Mutabakat Süreci ile ilgili sürekli bilgilendirdiklerini, bu konuda birçok öncü ve örnek çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydeden Büyükeğen, şunları söyledi: “Yaklaşık bir yıl önce KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığımız, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzle birlikte, Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı projesini hayata geçirdik. Bu aracımız ile bu zamana kadar 32 firma ve kuruluşumuzda enerji ölçümleri yaptık. Yaptığımız bu ölçümler ile firmalarımıza, 59 milyon lira tutarında, toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 3 bin 90 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk. 11 bin 108 ton karbon salımının da önüne geçmiş olduk. Bu çalışmalarımızın endüstride sürdürülebilirliğini sağlamak için ise ölçüm yaptığımız işletmelerden 21 personele enerji yöneticisi eğitimleri aldırdık. Ayrıca Konya Sanayi Odamıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ilimizde ve bölgemizdeki tek Enerji Verimliliği Danışmanlığı- EVD yetkisini de aldık. Bu yetki ile üyelerimize, enerji yönetimi ile ilgili danışmanlık yapıyoruz.”

“KARBON NÖTR ODA OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Karbon nötr bir oda olmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını anlatan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, odanın bahçesinde kurulu 40 kW’lik güneş enerjisi santrali ile her yıl 22 ton karbon salımının önüne geçtiklerini belirtti. Büyükeğen, “Ayrıca, önümüzdeki yıl, odamızın kuruluşunun 50’nci yılı anısına 2 bin üyemizin her biri için 5’er adet olmak üzere toplamda 10 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Burada da hatırı sayılır bir karbon azaltımı sağlamış olacağız. Yine odamızı karbon nötr oda yapmak amacıyla gerekli tüm çalışmaları başlattık. Bu tür çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

“KONYALI SANAYİCİLERİMİZ, YEŞİLLE BARIŞIK ÜRETİMİ ÖNCELİYOR”

Yeşilin ve çevrenin korunmasının insanlığın gündeminin birinci maddesi haline geldiğini söyleyen Konya Valisi Vahdettin Özkan, şehirde bu konuya büyük hassasiyet gösterildiğini söyledi. Konya sanayisinde yeşil dönüşüm ve çevreye yönelik hassasiyetin gelişmesinin büyük önem arz ettiğini kaydeden Vali Özkan, “Her şey insan için. Sanayide bu hassasiyetin gelişmesi büyük önem arz ediyor. Konya olarak bizim ilimizde, istikbali, istikameti ve vizyonuna baktığımız zaman tüm kurum ve kuruluşlar ile bireylerin sağlıklı bir ortamda buluşması önceleniyor. Firmalarımızın yeşille barışık üretim yapması önceleniyor. Sanayi tesislerimiz bu hususlara yüksek derecede gayret gösteriyor ticaret yaparken, dünyaya ihracat yaparken, aynı zamanda değerlerin muhafazası, sürdürülebilir üretim çerçevesinin inşa edilmesi hepimiz için kıymetli” ifadelerini kullandı.

"KONYA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI'NI BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da küresel iklim değişikliği ve çevre krizinin derinleşmeye devam ettiğini söyledi. İklim krizi ile mücadelenin toplumun her kesimi ile hareket ederek gerçekleştirilebileceğinin altını çizen Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda yaptıkları çalışmaları anlattı. Altay, “Konya olarak 2053 net sıfır karbon emisyon hedefine ulaşmak için gayret ediyoruz. Şehrimizi iklim değişikliğine karşı dirençli hale getirecek Konya İklim Değişikliği Eylem Planı için çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Atık yönetimi, sıfır atık, yeşil enerji, akıllı ulaşım, karbon ayak izi hesaplanması ve azaltılması, metan gazından elektrik üretimi, hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi alanlarda faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

“Sanayicimiz sürece kulak verip, harekete geçmeli”

2. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi kapsamında EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’ye Etkisi: Nasıl Hazırlanmalıyız?’ oturumunda, İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulkadir Bektaş, EBRD Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez ve EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz konuşmacı olarak yer aldı.

ABDULKADİR BEKTAŞ: Sanayiden finansmana ve tarıma kadar tüm sektörler yeşil mutabakat kapsamında. Biz de Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Avrupa pazarına satacağımız ürünler için büyük önem taşıyor. Ticaret Bakanlığımız da bu konuda hemen pozisyon aldı. Sıfır emisyon hedefi 2053’te temel hedefimiz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesi bu noktada hassasiyete davet ediyoruz. Konu sandığımızdan daha önemli.

MEHMET ÜVEZ: Türkiye, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) en fazla finansman sağladığı ülkelerden biri. Proje finansmanında iyiyiz. 2009’dan beri faaliyetteyiz. 19 milyar Euro’luk yatırımı geçtik. Yatırım iştahımız iyi. Yeşil dönüşümü trend olarak görmekten çıkmalıyız. Bu artık yatırımlarımıza girmeli. İş insanlarımız teknik tüm detaylara hakim olup, firmalarını hazırlamalı. Bununla ilgili mutlaka uzmanlarla çalışılmalı. Bazı hamleler için geç kalmamamız gerekiyor.

ŞEREF OĞUZ: Firmalar hangi derinlikte ve hangi sırada yeşil dönüşüme başlayacak bunu çok iyi anlatmalıyız. Konu çok önemli. İş insanlarımız bu noktada serzenişte bulunuluyor.. Avrupa’ya ürün satan firmalarımız özellikle hazırlık heyecanı yaşıyor. Bizim yapmamız gereken yeşil dönüşüme hazırlığın hızlanması ve teknik olarak firmaların bilinçlendirilmesi. Ama sanayicimiz de kulak verip harekete geçmeli. Her yönüyle faydalı bir dönüşümden bahsediyoruz.

"Yeşil dönüşüm tamamıyla ekonomik bir süreç"

EKONOMİ Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Karbon Azaltımı Faaliyetleri konulu panelde KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şerife Özkan Nesimioğlu, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün ile EKONOMİ Gazetesi Koordinatörü ve Didem Eryar Ünlü görüşlerini dile getirdi.

MEHMET ERGÜN: Kavram kargaşası yaşıyoruz. İklim değişikliği, karbon nötr, karbon ayakizi bunların hepsini iyi algılamalıyız. Sürdürebilirlik perspektifinde yorumlamalıyız. Bu konularda farklı farklı kriterler ile şeff af ve tutarlı raporlar hazırlamalıyız bunlarla ilgili. Yapacağımız hazırlıklar çok önemli. En önemli nokta ise hızlı olmak. Geç kalırsak bir çok kaybımız olur. Aslında burada amaçlanan yaşanabilir bir hayat. Kötü bir şey değil. Çevreyi düşünüyoruz. Çünkü dünya geldiği durumdaki tehlikenin farkına vardı.

ŞERİFE ÖZKAN NESİMİOĞLU: Yeşil dönüşüm tamamıyla ekonomik bir süreç. Bunu gerçekleştirebilecek finansman önemli. Avrupa bu noktada kaynağını hazırladı. Biz de buna hazırlanmalıyız. Avrupa yeni dönemde kendi içine dönüyor. Bu bağlamda da gümrük duvarlarını yükseltiyor. Sınırda karbon düzenlemesi de bunun araçlarından bir tanesi. Burada en büyük zararı Çin görecek. Çünkü en fazla karbon salımı yapan ülke.

DİDEM ERYAR ÜNLÜ: Çok büyük bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu aslında doğaya dönmek, doğanın kaynaklarını korumak. Eskiye dönüyoruz. Üretimden türetime geçiyoruz. Geç endişelendik ve bugün geldiğimiz noktada geride kaldık. Oyunun kuralları değişiyor üretimde. Yeşil ekonomi, düşük karbon, yeşil finansman terimleri gündemimize girdi. Biz bu değişime ne kadar hızlı adapte olursak o kadar iyi olur. İklim krizinin de bu şekilde önüne geçebiliriz bir nebze.

Altunyaldız: Dönüşüme hazırlanırken sanayide ilerlemeyi asla bırakmıyoruz

Zirvede konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya’nın sanayideki önemine dikkat çekerek, şehrin yeşil dönüşüm alanında da lider olabileceğini ifade etti. 2026'da bazı sektörlerde emisyon ticaretinin başlayacağını anımsatan Altunyaldız, “Emisyon ticaretine başlayacak olan bazı sektörlerde, sınırda karbon vergisi ödememek için bu dönüşümleri hemen yapmalıyız. Konya Sanayi Odamızın enerji verimliliği adına yaptığı çalışmaları büyük bir takdir ile karşıladığımı ifade etmek isterim” diye konuştu. Altunyaldız sözlerine şöyle devam etti: “Teknoloji altyapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte havayı, suyu enerjiyi daha verimli kullanmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Yatırım ve finansmana erişimde seçicilikle dünyanın geleceğine daha çok destek veriyoruz. Tüm bunları yaparken, Türkiye olarak sanayide ilerlemeyi, ihracatı, üretimi, teknolojiyi asla bırakmıyoruz. Teknolojiyi oluşturan ülke konumuna gelmek istiyoruz. Konya’da bugün gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın sinerjisi ile panelde izleyeceğimiz konuşmacıların çığır açan çözüm önerileri ile inşallah yol almaya devam edeceğiz.”