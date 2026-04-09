İhracatta beklenti eşik değerin altına indi

Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin 2026 yılı 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, 2026 yılı 2. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 10,1 puan azalarak 99,1 oldu. İhracat Beklenti Endeksini oluşturan alt bileşenler incelendiğinde; gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi 123,4'ten 109,1'e, ihracat sipariş beklentisi 117,5'ten 105,8'e ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi 109,6'dan 93,8'e geriledi. Şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ise 86,5'ten 87,5'e yükselerek endeksi artış yönünde etkiledi.

İthalat tarafında ise, 2026 yılı 2. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 4,4 puan azalarak 104,9 oldu. Alt bileşenler değerlendirildiğinde; gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi 109,7'den 97,3'e, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi 93,4'ten 88,5'e ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi 117,7'den 80,0'a geriledi. Gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ise 116,4'ten 153,7'ye yükselerek endeksi artış yönünde etkiledi.

Bakanlık, endeks değerinin 100'den büyük olmasının iyimser, 100'den küçük olmasının kötümser, 100'e eşit olmasının ise nötr beklentiye işaret ettiğini belirtti. Buna göre İhracat Beklenti Endeksi 2026 yılı 2. çeyreğinde 100'ün altına inerek kötümser bölgeye geçerken, İthalat Beklenti Endeksi 100'ün üzerinde kalmaya devam etti.