İhracatta beklenti eşik değerin altında

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 02-17 Eylül 2024 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2024 yılı 4. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 5,6 puan azalarak 98,9 oldu.

İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre; gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi endeksi bir önceki çeyreğe göre azalış yönünde etkilerken şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

2024 yılı 4. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi 110,4 olarak gerçekleşti.

2024 yılı 4. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan artarak 110,4 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endeklerine göre; gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi bir önceki çeyreğe göre endeksi azalış yönünde etkilerken, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.