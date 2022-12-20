İhracatta her yıl yüzde 10 büyüme hedefleniyor

İSTANBUL - EKONOMİ

Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 4’üncü İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşti.

Açılış konuşmalarını TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz’in yaptığı törende, 2021 yılında 11 alt sektörde en çok ihracat yapan, ihracatını en fazla artıran firma ile en yüksek ihraç birim fiyatına sahip olan 41 firmaya toplam 69 ödül verildi.

Seramik kaplama malzemeleri seramik sağlık gereçleri kategorilerinde Ekom Eczacıbaşı, porselen sofra ve mutfak eşyası kategorisinde Heriş Seramik, seramik sofra mutfak ve süs eşyası kategorisinde Ünsa Madencilik, genel çimento sektörü ve gri çimento kategorilerinde Nuh Çimento, beyaz çimento kategorisinde Çimsa Çimento, klinker kategorisinde Limak Çimento, düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj kategorilerinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları en fazla ihracat yapan firmalar oldu.

Yakın pazarlardaki kayıplar uzaklardan telafi edilecek

Törenin açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, çimento, cam ve seramik sektörünün ihracatta son 5 yılda depara kalktığını belirterek, bu dönemde ihracatta yüzde 100’ün üzerinde bir artış sağlandığını dile getirdi. 2022’yi 252 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacaklarına dikkat çeken Gültepe, şu bilgileri verdi: “2 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla tarihimizin en yüksek ihracat performansını açıklayacağız. Biz ihracatımızı iki yıl içinde en az 300 milyar dolara çıkarmayı, uzun vadede ise Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için ihracatımızı her yıl en az 10 artırmamız gerekiyor. 2023’e de bu hedefle başlayacağız. Ana pazarımız Avrupa başta olmak üzere küresel ticaretteki belirsizlikler nedeniyle özellikle ilk çeyrek için net bir tablo çizmek kolay değil. Dolayısıyla önümüzdeki yıl göstereceğimiz performansta küresel pazarlardaki yavaşlamanın boyutu belirleyici olacak. Dönemsel gelişmelerin ihracatımıza etkisini azaltmak için pazar çeşitliliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ni 2023’te etkin bir şekilde uygulayacağız.”

2023 yılı ihracat hedefi 6,2 milyar dolar

Sektörün 2021 yılındaki ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 22 büyüme ile 4,8 milyar dolar olduğunu belirten ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, bu yılın ilk 11 ayında ise toplam 5,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Cam sektöründe yüzde 25, çimentoda yüzde 24, seramikte ise yüzde 17’lik artış yakaladık. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 5,5 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Tüm sektörlerde ihracat ve üretimde dünya genelinde ilk 10’da yer alıyoruz. Çimentoda üretimde Avrupa birincisi, ihracatta dünya birincisiyiz. Seramik sağlık gereçlerinin üretimi ve ihracatında Avrupa birincisi, seramik kaplama malzemelerinin üretiminde Avrupa ikincisi, ihracatında üçüncüsüyüz. Düz cam üretiminde Avrupa ikincisi, cam ev eşyası üretiminde Avrupa ve dünya ikincisi, cam ambalaj üretiminde ise Avrupa ve dünya beşincisiyiz. 2023 yılı için büyüme hedefimizi yüzde 12’lik artışla 6,2 milyar dolar olarak belirledik” dedi.