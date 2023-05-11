İhracatta markalaşarak büyüyecek, 125 milyar dolara ulaşacak

İMAM GÜNEŞ/İSTANBUL

Türkiye’nin 2022 yılına ilişkin hizmet ihracatı yüzde 47’lik artışla 90,3 milyar dolara ulaştı. Sağlıktan turizme, eğlenceden taşımacılığa kadar 10 alt sektörü bünyesinde barındıran sektör, elde ettiği ihracat rakamıyla 50 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Mal ihracatında geçen yıl elde edilen 254,2 milyar dolar ile birlikte Türkiye’nin sağladığı toplam ihracat tutarı da 344,5 milyar dolar oldu. Sektör, 2023 yılında ise yüzde 38’lik artışla 125 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor.

Türk hizmet sektörünün yurtdışında çok ciddi bir bilinirliğe sahip olduğunu kaydeden Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Aslında hizmet ihracatındaki potansiyelimizi yeni keşfetmeye başladık. Bunun neticesini de 2022 yılında elde ettiğimiz ihracat başarısıyla gösterdik. Gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülkemize net döviz girdisi sağlıyoruz. Bu sayede cari açıkla mücadeleye de büyük bir destek veriyoruz. Eğitimden sağlığa, eğlence-kültürden yazılıma, turizmden taşımacılığa kadar her alanda Türkiye’nin ve sektörlerimizin önü açık. Hizmet ihracatına odaklanarak, bu alanda çalışmak ülkemiz için yeni fırsatları beraberinde getirecektir” diye konuştu.

19 milyon kişiye istihdam sağlandı

Türkiye’nin mal ihracatında dünya 30’uncu, hizmet ihracatında ise 25’nci sırada yer aldığını ifade eden Bolat, şu bilgileri verdi: “Dünyanın en büyük 19’uncu ekonomisiyiz. Hizmet sektörleri hem dünyada hem ülkemizde büyük bir gelişim içinde. Geçen yıl 19 milyon kişiye istihdam sağlayarak, toplam istihdamdan yüzde 56,5 pay aldık. GSMH içindeki payımız yüzde 53 olarak gerçekleşti. Hizmet sektörlerinin büyümesi yüzde 11,7 oldu.

Özelikle yolcu taşımacılığı ve turizmde dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer aldığımızı söyleyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yolcu taşımacılığında hizmet veren havalimanlarımız ve Türk Hava Yolları’nın liderliğinde hava yolu taşımacılığımız ile Türkiye’yi bir ‘hub’ haline getirmeyi başardık. Bu kapsamda bu başarımızı devam ettirerek tüm taşımacılık modlarında ülkemizi dünyanın merkezi haline getirme noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türk turizmi hem pandemi sürecinde hem de sonrasında yaptığı çalışmalarla dünyanın en önemli turizm ülkelerini geride bırakmayı başardı. Bu başarılarımızın, tüm sektörlerimizde 2023 yılında da katlanarak devam edeceğine inanıyoruz.”

Küresel pastadan alınan pay artırılacak

Türkiye, geçen yıl sağladığı 90,3 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla 6 trilyon doları aşan küresel hizmet ihracatında yaklaşık yüzde 1,5’luk pay aldı. Türkiye’nin hizmet ihracatı noktasında çok daha ileri gidebileceğinin altını çizen Ahmet Bolat, küresel pazardan daha fazla pay almak istediklerini vurguladı. Bu kapsamda, Türkiye olarak hizmet ihracatı tarafında çok daha büyük başarılara imza atabileceklerine inandıklarını dile getiren Bolat, ülkenin kalkınmasına çok daha büyük katkı verebileceklerini belirtti.

Ahmet Bolat, 90 milyar doları aşan uluslararası sağlık hizmetleri pazarındaki paylarını 5 milyar dolara çıkarmak istediklerine dikkat çekerken, diğer sektörlerin hedefleri hakkında da şu açıklamaları yaptı: “160’tan fazla ülkede 800 milyonu aşkın seyirciye ulaşan dizi-film sektörümüzün 1,5 milyar dolara, eğitim hizmetleri sektörümüzde uluslararası öğrencilerden elde ettiğimiz geliri 2 milyar dolara, yoğun yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli sektörümüz olan bilişim sektöründe ihracatımızı 5 milyar dolar yükseltmeyi hedefliyoruz.”

Ahmet Bolat’ın açıklamalarından öne çıkan diğer konular şöyle:

-Türkiye’de okuyan 310 bin yabancı öğrencinin 240 bini devlet bursuyla okuyor. Aileleri ülkemize geliyor, sağlık hizmetinden yararlanıyor. Yabancı öğrenciler mevzuata göre okullarını bitirdiğinde 15 gün içinde ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. Biz de ortalaması iyi olan öğrencilerin ülkemize en az 2 yıl daha katkı vermesi için çalışma başlattık.

-Turizm gelirimiz kişi başı 840 dolar seviyesinde. Birçok turist dünyada deniz ve kumu her yerde bulabilir ama bizde kültür, tarih, çeşitlilik var. Burada dizilerimizi de etken kullanarak ülkemize gelmelerine sağlıyoruz.

-Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı 340 milyar doları aştı. 2023 yılında 400 milyar dolarlık rakamı yakalayabiliriz.

-Biz yolcuların aktarma yapıp başka ülkeye gitmesini değil, doğrudan ülkemize gelmelerini istiyoruz. Geçen yıl 1 milyon ABD'li turist geldi. Amacımız 2 milyon kişiye ulaşmak. Bunun için New York, Miami, Los Angeles'ta etkinlikler yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

-Yurtdışında sevilen dizilerinin o ülkelerde yenileri çekiliyor.

-Gelecekte gastronomiye daha fazla ağırlık vereceğiz. Michelin yıldızlı restoran sayımız 50'yi geçti.

-Bu yıl 60 milyon turist ağırlama hedefimizi yakalarız.

-Mal sektörleriyle de ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Sektörlerimizi tanıtacak sahneleri filmlerimize koymayı planlıyoruz.