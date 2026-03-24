İhracatta pazarlama merkezli dönüşüme doğru

İMAM GÜNEŞ

İş dünyasında seçim heyecanı hız kazanırken, ihracatçı birliklerinde de genel kurul hazırlıkları sürüyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İDMİB) seçimler 2 Nisan’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

İkinci dönemine hazırlanan mevcut başkan Güven Karaca, birliğin sadece temsil eden değil pazarı açan ve alıcıyı getiren bir yapıya dönüşmesi gerektiğini vurguladı. İlk dönemde yönetim kurulumuzu gençleştirdiklerini kaydeden Karaca, “Yeni dönemde daha genç, kadın temsili daha yüksek bir yapı oluşturacağız. Dinamik, liyakatli ve sahayı bilen bir ekibimiz var. Bu ekibin yalnızca sektörümüze değil, Türk ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İhracatçı birlikleri pazarlama şirketi gibi çalışmalı”

İkinci dönem için motivasyonlarının sektörün dönüşümünü tamamlamak olduğunu belirten Karaca, “İDMİB’de sürdürülebilirlik, eğitim, dijitalleşme ve pazarlama tarafında orta vadeli planları oluşturduk. Bundan sonra bu altyapıyla bir pazarlama şirketi gibi çalışıp dünyadaki müşterileri Türkiye’ye getireceğiz. İhracatçı birliklerimiz sektörünün küresel pazarlama merkezi gibi çalışmalı düşüncesindeyiz. Bu dönemde en temel hedefimiz birliğimizi alıcıyı bulan, pazarı açan, markayı konumlandıran bir yapıya dönüştürmek” dedi.

Son beş yılda dünyanın büyük bir dönüşümün içerisinde olduğunu, ihracatçı birliklerinin de bu süreçte dönüşümlerini gerçekleştirmeleri gerektiğinin altını çizen Karaca, şöyle devam etti: “Değişim ve dönüşüm artık kaçınılmaz. Özel sektör öncülük etmeli, kamu da buna eşlik etmeli. Bu süreçte sektörlerimizin doğru konumlanması, konjonktürü doğru okuması ve orta-uzun vadeli planlar oluşturması gerekiyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemeyiz, aksi halde ihracatta ilerleyemeyiz. Ya oyunu dünyanın oynadığı gibi oynayacağız ya da yerimizde sayacağız. Önümüzdeki dört yıl bu açıdan kritik. İhracatçı birlikleri pazarlama şirketi gibi çalışmalı. Bu nedenle dönüşümün bir parçası olmak istiyoruz.”

Sektör, küçülerek büyüyor

Deri ve deri mamulleri sektörünün yüksek katma değerli yapısına dikkat çeken Karaca, hedeflerinin rekabet gücünü artırmak olduğunu söyledi. Dünya deri mamulleri pazarında yaklaşık 300 milyar dolarlık bir büyüklüğün olduğunu belirten Karaca, “Biz bu pazardan 1,5 milyar dolar pay alıyoruz. Bu tablo potansiyelimizin altında. Eğitim modelimiz, kümelenme yaklaşımımız ve dijital altyapımızla sektörümüzü daha rekabetçi hale getirmek istiyoruz. Hedefimiz markalı, sürdürülebilir ve katma değerli üretimle küresel değer zincirindeki payımızı artırmak” diye konuştu.

Sektörde son dönemde katma değer odaklı bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan Karaca, miktar bazında daralma yaşansa da birim fiyatların yükseldiğine dikkat çekti. 2025 yılında ihracatın değer bazında gerilediğini ancak kilogram başına ihracat değerinin yükseldiğini belirten Karaca, “Daha az satıp daha yüksek fiyatla satış yapıyoruz. Bu, küçülerek büyüme stratejisinin en somut göstergesi. Deri ayakkabıda fiyat artışı, saraciye ve aksesuar ürünlerinde katma değerli üretimin yükselişi sektörün yeni yol haritasını ortaya koyuyor. Markalaşma, sürdürülebilirlik ve tasarım gücü bu dönüşümün temelini oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Yeni dönemde alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonlarını artıracaklarını belirten Karaca, birliğin küresel pazarlama merkezi gibi çalışacağını söyledi. ABD, Kanada, Şili ve Güney Afrika gibi pazarlardan satın almacıları Türkiye’ye getirmeyi planladıklarını kaydeden Karaca, firmaları hedef pazarlara taşıyacak organizasyonların da devam edeceğini ifade etti. 2026 yılı ihracat hedeflerine de değinen Karaca, 2025’i 1,44 milyar dolarla kapattıklarını hatırlatarak, yeni dönemde 1,5 milyar doların üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ajandasında neler var?

Güven Karaca’nın yeni dönem başkanlık ajandasında öne çıkan başlıklar şöyle: