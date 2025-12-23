İhracatta rota değişecek

İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, fuar ve ticaret heyetlerini Türkiye’nin üretim gücünü dünyaya tanıtan en önemli platformlar olarak gördüklerini belirterek, 2026 yılı ticaret heyeti programının tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Gültepe, 2025’te birliklerle birlikte yaklaşık 200 heyet programı ve 300’ün üzerinde fuar katılımı gerçekleştirildiğini, sadece TİM organizasyonlarında 546 firmanın 31 ülkede yaklaşık 4 bin alıcıyla bir araya geldiğini, 9 bine yakın ikili iş görüşmesi yapıldığını aktardı.

Rekabetçiliği kazanırsak 282 milyar dolar mümkün

2026 yılında heyet programlarını daha da yoğunlaştıracaklarını belirten Gültepe, TİM olarak 38 ticaret heyeti düzenlemeyi hedeflediklerini, birliklerin organizasyonlarıyla bu sayının 200’ü aşacağını kaydetti. Gelişmiş pazarlarda ‘TİM Vizyon Heyetleri’ dönemini başlatacaklarını ifade eden Gültepe, programların sadece B2B görüşmelerle sınırlı kalmayacağını, sektörel panellerle pazarın yön verici aktörlerini bir araya getireceklerini söyledi. Gültepe, “Artık gittiğimiz pazarlara sadece satıcı olarak değil, sektörün geleceğini tartışan bir çözüm ortağı olarak gideceğiz” dedi.

Son iki yılın üretim ve ihracat açısından zor geçtiğini dile getiren Gültepe, Türkiye’de üretim maliyetlerinin dolar bazında Asya’ya göre yüzde 60-65, Doğu Avrupa’ya göre yüzde 15-20 daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Rekabetçiliğin zayıfladığını belirten Gültepe, 11 aylık ihracatta yüzde 3,7 artış sağlandığını, 2025’in yaklaşık 270 milyar dolarlık ihracat seviyesinde tamamlanacağını dile getirdi.

Üretim ve ihracattaki gerileme imalat sanayi istihdamına da olumsuz yansıdığını kaydeden Gültepe, “SGK verilerine göre Eylül 2022’de yaklaşık 4 milyon 507 bin olan imalat sanayi istihdamı Eylül 2025’te, 3 milyon 925 bine geriledi. Bu sonuç, üç yılda imalat sanayi istihdamında 582 bin kayıp anlamına geliyor” dedi.

2026 yılında küresel ticaretin de zorlu geçeceğini vurgulayan Gültepe, artan jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve korumacılığın ihracatı etkileyeceğini söyledi. Bu süreçte ihracatı önceleyen politikalara ihtiyaç olduğunu belirten Gültepe, “Rekabetçiliğimizi kazanabilirsek OVP’de 2026 için öngörülen 282 milyar dolarlık mal ihracatı hedefini rahatlıkla yakalayabiliriz” dedi.

41 ülkede 38 ticaret heyeti

TİM Başkanvekili Ahmet Güleç ise, 2026 yılına yönelik ticaret heyeti programını kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon ve kur dengesinin rekabetçilik açısından kritik önem taşıdığına işaret eden Güleç, “2026 itibarıyla enflasyon-kur dengesinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması gerekiyor. Biz de durumdan vazife çıkararak üzerimize düşen sorumluluğu almaya devam edeceğiz” dedi.

Geçen yıl 31 ticaret heyeti düzenlediklerini hatırlatan Güleç, 2026 yılı için 41 ülkede toplam 38 ticaret heyeti planlandığını açıkladı. Bu kapsamda 25 ülkede 22 genel ticaret heyeti gerçekleştirileceğini belirten Güleç, ayrıca 16 ülkeye yönelik 16 sektörel ticaret heyeti düzenleneceğini söyledi. Güleç, hedef pazarlara ulaşabilmek için güçlü ve etkin tanıtım çalışmalarının büyük önem taşıdığını da vurguladı.

Etiyopya, Azerbaycan, Romanya, Güney Afrika, Özbekistan, Macaristan, Brezilya - Peru, Kazakistan, Suudi Arabistan, BAE, Umman, Fas, Tanzanya, Mısır, Arjantin - Şili, Tunus, Katar, Gana, Malezya, Endonezya, Gine, Tayland, Nijerya’ya genel ticaret heyetleri yapılacak. Fransa, Çin, Rusya, ABD (Los Angeles), Polonya, Güney Kore, Japonya, Çekya, ABD (New York), Avustralya – Yeni Zelanda, Almanya, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Hollanda, İspanya ve Çin’e ise sektörel ticaret heyetleri düzenlenecek.

Bakanlıktan ihracatçılara 45 milyar liralık destek paketi

İhracatçıların finansmana erişimini güçlendirmek ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla toplam 45 milyar liralık destek paketini devreye alacaklarını açıklayan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, bu paketin 33 milyar TL’sini mal, 12 milyar TL’sini ise hizmet ihracatçılarına sunacaklarını söyledi. İhracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçkaya, 3 Ocak’ta Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla ihracat rakamlarının açıklanacağını belirterek, öncü göstergelerin Aralık ayında olumlu bir seyir izlediğine dikkat çekti.