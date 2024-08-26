İhracatta talep, temmuzda geriledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2024 yılı Temmuz ayına ait İhracat Talep Endeksi verilerini açıkladı.

İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1 ve geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 azalarak 99,3’e geriledi. Böylece endeks, uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Konuya ilişkin TİM tarafından açıklanan rapora göre, Temmuz 2O24'te, iş ve tüketici güvenindeki bozulmaların yanı sıra, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sınırlı kalması, talep endeksinin uzun dönem ortalamasının altında seyretmesine neden oldu.

Enflasyon beklentilerindeki bu sınırlı iyileşme, tüketicilerin ve işletmelerin gelecekteki ekonomik koşullara dair endişelerini artırmış ve bu da toplam talebi olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek faiz oranları ve fiyat seviyelerindeki belirsizlikler, tüketici harcamalarını ve yatırım kararlarını sınırladı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2024 yılı Temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artış ile 99,7 oldu.

Küresel jeopolitik risk endeksindeki kısmi iyileşmeye karşın, ekonomik risk ve belirsizlikler ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkilemiş ve endeksi uzun dönem ortalamasından sınırlı uzaklaştırdı.