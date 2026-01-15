İhracatta tecil-terkin uygulaması 2030'a kadar uzatıldı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren ve emekli maaş artışını da içeren 2/3464 sayılı Torba Yasa Teklifi’ne önemli bir vergi düzenlemesi eklendi. Teklife eklenen maddeyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17’nci maddesinde yer alan “31/12/2025” ibaresi “31/12/2030” olarak değiştirildi.

Böylece, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ihraç edilecek malların ham ve yardımcı maddelerinin yurt içinden temininde uygulanan KDV tecil-terkin mekanizmasının süresi 5 yıl daha uzatılmış oldu. Söz konusu düzenlemenin sona erecek olması, özellikle ihracatçı firmalar ve tedarik zinciri açısından ciddi bir belirsizlik yaratıyordu.

KDV Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi, DİİB kapsamında üretim yapan firmaların, ihraç edecekleri mallara ilişkin ham ve yardımcı maddeleri yurt içinden KDV ödemeden temin edebilmesine imkân tanıyor. Bu sistemde KDV önce tecil ediliyor, ihracatın gerçekleşmesiyle birlikte terkin ediliyor (siliniyor).

Eğer süre uzatılmasaydı, İhracatçılar iç piyasadan yaptıkları alımlarda peşin KDV ödemek zorunda kalacaktı, bu durum firmaların nakit akışını bozacak, Üretim maliyetleri artacak ve ihracat fiyatları üzerinde baskı oluşacaktı. Yapılan değişiklikle, bu risklerin ve olası bir sektörel kaosun önüne geçilmiş oldu.