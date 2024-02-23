İhracatta Yeşil Mutabakat'a uyum için şirketlere 10 milyon lira destek

ANKARA (EKONOMİ) - İhracat desteklerini düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılarak, şirketlere 10 milyon liraya kadar yeşil mutabakata uyum desteği verilmesi hükme bağlandı. İhracatçı birlikleri de yeşil mutabakata uyum projeleri için destekten yararlanabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, şirketlerin yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında aldıkları danışmanlık hizmeti giderleri için 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

Bu destek ile birlikte kararda yer alan ‘tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği’ de yürürlükten kaldırıldı.

Destek kararına ‘sezonluk fuar’ başlığıyla bir hüküm eklendi. Aynı takvim yılı izinde aynı ülkede ve aynı sektöre yönelik düzenlenen aynı isimli fuarların iki versiyonu sezonluk fuar olarak tanımladı. Bu fuarlar yıllık 10 ile sınırlandırılan fuar katılım desteğinin hesaplanmasında 1 fuar olarak değerlendirilecek.

Çok kanallı zincir mağazalara verilen yurt dışı desteği artırıldı

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlere verilen destek miktarı artırıldı. Buna göre daha öne yıllık 20 milyon lira olan destek üst sınırı, yıllık 180 milyon liraya yükseltildi.

Bu kapsamda şirketlerin franchise/birimlerine yönelik yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, kira, tanıtım, temel kurulum/konsept mimarı çalışma/dekorasyon giderlerine yüzde 50 oranında 180 milyon liraya kadar destek sağlanabilecek.

İhracatçı birliklerinin TURQUALITY tanıtım projesi desteği artırıldı

TURQUALİTY kapsamında ihracatçı birliklerine proje bazında yüzde 75 oranında verilen hibe desteğinde üst sınır 4 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltildi. İştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birlikler, bölgesel birlikler ve TİM yıllık 4 projesi için destek alabilecekler. Diğer birliklerin ise en fazla 2 projesi desteklenecek.

Yeşil mutabakata uyum projesi TURQUALITY kapsamında da destek kapsamına alındı. Kararın daha önceki halinde destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine yönelik istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderinin tamamı için yıllık 100 milyon liraya kadar destek öngörülüyordu. Yeşil mutabakat kalemiyle birlikte desteğin üst limiti de 250 milyon liraya çıkarıldı.