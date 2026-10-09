İhtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı rekor kırdı!

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BDDK verilerine göre, ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı 2 Ekim itibarıyla yüzde 6,75 olarak kaydedildi. Böylece oran, 2016-2017 döneminde görülen yüzde 6,66'lık önceki zirveyi geride bıraktı.

2014-2026 dönemini kapsayan veri setinde en yüksek seviyeye ulaşan takip oranı, ihtiyaç kredilerinde geri ödeme güçlüklerinin yeniden belirginleştiğine işaret etti.

İhtiyaç kredilerinde takip oranı, 2016-2017 dönemindeki zirvenin ardından gerilemiş, 2022-2023 döneminde ise daha düşük seviyelere inmişti. Ancak izleyen dönemde yeniden yükselişe geçen oran, eski rekorunu aşarak dikkat çekti.

Kredi kartlarında takip oranı yüzde 5,7

Bireysel kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı da 2 Ekim itibarıyla yüzde 5,7'ye yükseldi. Bankacılık sektörünün toplamında ise takip oranı yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Böylece hem ihtiyaç kredilerinde hem de bireysel kredi kartlarında takibe dönüşüm oranları, sektör genelindeki seviyenin üzerinde kaldı.

İhtiyaç kredilerinde oran sektör ortalamasının iki katından fazla

İhtiyaç kredilerindeki yüzde 6,75'lik takip oranı, bankacılık sektörünün yüzde 3,2'lik genel oranının iki katından fazla seviyeye ulaştı. Bireysel kredi kartlarında görülen yüzde 5,7'lik oran da sektör ortalamasını belirgin biçimde aştı.

Veriler, geri ödeme sorunlarının özellikle ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartlarında daha yoğun hissedildiğini ortaya koydu.