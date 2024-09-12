İhtiyaç kredisi faizi iki ayda 6,3 puan düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 6 Eylül ile biten haftada 145 milyar 815 milyon 164 bin lira azalışla 17 trilyon 809 milyar 715 milyon 336 bin liraya indi.

Bu dönemde mevduat faizi yatay seyretti. İhtiyaç kredisi faizi de iki ayda 6,3 puan düştü.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre 6 Eylül haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi gerileyerek yüzde 59,3 olarak gerçekleşirken ticari kredi faizi de yüzde 60,9 olarak kaydedildi.

Aynı dönem ihtiyaç kredisi iki ayda 6,3 puan gerileyerek yüzde 77,9'dan yüzde 71,7'ye düştü.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,74 düşüşle 10 trilyon 415 milyar 590 milyon 728 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,42 yükselişle 6 trilyon 581 milyar 163 milyon 884 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 803 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172 milyar 72 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 6 Eylül itibarıyla 847 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarında artış

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,21 artarak 1 trilyon 710 milyar 328 milyon 184 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,67 yükselişle 1 trilyon 696 milyar 468 milyon 595 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,10 artışla 2 trilyon 61 milyar 912 milyon 674 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 413 milyar 57 milyon 320 bin lirası konut, 62 milyar 397 milyon 936 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 234 milyar 872 milyon 928 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 6 Eylül ile biten haftada 15 milyar 331 milyon 272 bin lira artarak 14 trilyon 135 milyar 732 milyon 417 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,89 artış kaydetti.