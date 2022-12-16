II. Mevzuat Uyum Konferansı gerçekleştirildi

Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) tarafından düzenlenen Mevzuat Uyum Konferansı’nın ikincisi “Düzenlemelerin Dönüştürücü Gücü ve Mevzuat Uyumun Katalizör Rolü” temasıyla gerçekleştirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Murat Yönaç, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Akyüz, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ve Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan konferansta gün boyunca 7 oturum gerçekleştirildi.

Aklamayla mücadelede öncelikler ve risk yönetimi, metaverse ve kripto para evreninde mevzuat ve uyum, yaptırım ve ambargolara uyumda risk hassasiyeti, regülasyon teknolojilerinde yapay zeka kullanımı ve etkileri, finansal kapsayıcılıkta dijitalleşmenin, mevzuatın ve uyumun rolü, bir uzmanlık alanı ve meslek olarak mevzuat uyum, iklim değişikliğinin mevzuat düzenlemelerine ve uyuma etkisi başlıklarında gerçekleştirilen oturumlarda alanlarında uzman yönetici ve akademisyenler kıymetli görüşlerini paylaştılar.

Düzenlemelerin finansı ve ekonomiyi dönüştürücü gücü, yaşanan teknolojik değişime proaktif yön veren inovatif düzenlemelerin önemi ve bu süreçte mevzuat uyumun katalizör rolü üzerine geniş perspektiften değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Nice Actimize/DVA Bilgi Teknolojileri, Fineksus, H3M.IO, Refinitiv, Sanction Scanner ve Lexpera firmalarının ana sponsor olarak destek verdiği, Yapı Kredi, Deloitte, EY Türkiye ve Ünsped Gümrük Müşavirliği’nin konferans sponsoru olduğu, Garanti BBVA, KPMG Türkiye, FinTech İstanbul ve InsurTech Hub’ın desteklediği konferansta Turcomoney, ProCompliance ve Sigorta Dünyası ise medya sponsoru olarak yer aldı.

II. Mevzuat Uyum Konferansında gerçekleştirilen “Finansal Kapsayıcılıkta Dijitalleşmenin, Mevzuatın ve Uyumun Rolü” oturumuna konuşmacı olarak Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Hakan Güldağ, INVEO Genel Müdür Yardımcısı/BDDK Eski Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, Türkiye Sigorta Strateji ve Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk ve Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever katıldı.

Oturumda finansal hizmetler alanında yaşanan, finansal kapsayıcılığı artıran ve değer zincirini hızla değiştiren teknoloji ve dijitalleşme odaklı dönüşüm, fintech, insurtech ve merkeziyetsiz finans uygulamaları ile bu süreçte düzenlemelerin ve mevzuat uyumun rolü ve etkisi kapsamlı olarak ele alındı.