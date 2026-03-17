IKBY Başbakanı Barzani: Bağdat’ın Türkiye üzerinden petrol ihraç etmesinin önünde engel değiliz

Barzani, son gelişmelerle ilgili Erbil Valiliğindeki Operasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak hükümetinin yaklaşık 4-5 milyon varil petrol üretip ihraç etiğini aktaran Barzani, “Kürdistan Bölgesi'nde üretilen petrol ise 250 bin varil civarı. Irak'ın Kürdistan Bölgesi boru hattıyla Türkiye'ye göndermek istediği Kerkük petrolü de 250-300 bin varildir. Bunun toplamı yarım milyon petroldür. Bu miktar Irak'ın diğer yollarda gönderdiği petrolü telafi etmez.” ifadelerini kullandı.

Barzani, Irak hükümetinin petrolü ihraç edebilmesi için alternatif yollarının olmasını temenni ettiğini söyleyerek, “Kürdistan Bölgesi bunun önünde engel değildir. Sadece kendi petrol sahalarımızda da üretim yapabilmemiz için bir garantinin olmasını istiyoruz. Ne yazık ki son birkaç günde petrol ve doğal gaz sahalarının bombalanması nedeniyle üretim durma noktasına gelmiştir." dedi.

Petrol sahalarına yapılan saldırılar nedeniyle üretimin durma nokrasına geldiğini kaydeden Barzani, “Irak hükümetinden bu sahalara yönelik saldırıların durdurulmasını istedik. Bu şekilde sadece Kerkük petrolü değil Kürdisan Bölgesi'ndeki petrol de buna eklenir ve birlikte sevkedilir.” diye konuştu.

Barzani, Bağdat’tan, IKBY’de halkın geçiminin temin edilmesi ve maaş meselesinin siyasi bir kart haline getirilmemesini talep ettiklerini aktararak, “Burada da Irak'ın diğer yerlerinde olduğu maaşlar zamanında verilmelidir. Irak'ın sorumluluk bilinciyle bu talepleri yerine getirmesini diliyoruz.” ifdelerini kullandı.

Şu an yaşanan sorunların çözümü için diyalog ve uygun mekanizmanın oluşturulmasını istiklerini kaydeden Barzani, “Hiçbir tarafın bunun için şov yapmasına ve bizi tehdit etmesine gerek yok.” dedi.

Barzani, önerilerimizi Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’ye ilettiklerini belirterek, “Bugün yapılacak toplantıda bir sonuca ulaşmayı ve bu krizi aşmayı temenni ediyoruz." dedi.

Irak ve IKBY’deki ekonomik sorunu “herkesten daha fazla” önemsediklerini söyleyen Barzani, halkın geçimi ve maaşları için uğraştıklarını ve petrolün ihraç edilmesine karşı olmadıklarını vurguladı.

Barzani, bazı gerçeklerin söylenmesi gerektiğini dile getirerek, “Biz bu savaşta taraf değiliz ancak yine de en fazla biz etkileniyoruz. Irak hükümeti bunları durdurmakla sorumludur. Çünkü bunların bir kısmı Bağdat'tan maaş alıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Gümrük Verileri Otomasyon Sistemine (ASYCUDA) değinen Barzani, IKBY’nin sistemle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını, ancak sistemin kurulması için süre istediklerini vurguladı.

Barzani, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sınır kapılarını ve gümrük noktalarını birbirine bağlayan ASYCUDA sistemiyle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Irak hükümeti bu sistemi bazı yerlerde kurmak için üç yıl harcadı. Kürdistan Bölgesi'nde de kurulmasını kabul ettik. Sisteminin kurulmamış olması nedeniyle hiçbir tüccarın sınırlarımız içinde ticaret yapamaması için bir bahane yok ve biz de süre uzatımı talep ettik."