IKBY ile Irak yönetimiyle anlaştı: Petrol Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gelecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye’ye ihraç edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Barzani, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar dikkate alınarak, hepimizin sorumluluğu olan bu ağır durumu aşmak için en kısa sürede Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına başlanmasına izin verilmesi kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Diğer konuların üzerine de Bağdat ile görüşmelerinin devam edeceğini kaydeden Barzani, “Bölgeye (IKBY’ye) ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmeleri için gerekli garantilerin sağlanması amacıyla Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecektir.” dedi.

Irak Petrol Bakanı, petrol ihracatının Ceyhan’a yeniden yarın başlayacağını açıkladı



Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil’in, petrol ihracatını yarından itibaren Ceyhan Limanı’na yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Abdulgani, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, IKBY üzerinden Ceyhan Limanı’na petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

“Anlaşma Çarşamba günü yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00’da başlayacak.” diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden ihraç edileceğini ve önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de, Irak petrolünün Türkiye'ye Irak’ın kuzeyinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıklamıştı.