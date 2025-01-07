İki alkol grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyat listesi...
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efes Pilsen'in ardından Pernod Ricard Turkey ve Yasmin gruplarına ait alkollü içkilere yüzde 21 zam yapıldığını açıkladı.
Alkollü içkilerde ÖTV’nin artırılmasının ardından zam yağmuru başladı. Efes Pilsen bira grubunun ardından iki alkollü içki grubu daha fiyat listesini güncelledi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna ait viski, cin, votka ve tekila gibi ağır alkollü içkilere zam geldiğini açıkladı. Dündar, zam oranının yüzde 21 oranında olduğunu belirtti.
Pernod Ricard Turkey'e ait yeni fiyat listesi 6 Ocak'tan Yasmin grubuna ait fiyat listesi ise 7 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladı.
İşte Dündar’ın paylaştığı yeni fiyat listeleri şöyle: