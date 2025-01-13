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İki alkol grubuna daha zam geldi: İşte yeni fiyat listesi

Zam haberleri art arda gelmeye devam ederken, TBYD Başkanı Erol Dündar, Adap rakı ve Svayak votka grubuna fiyat artışı yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İki alkol grubuna daha zam geldi: İşte yeni fiyat listesi
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TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adap rakı ve Svayak votka grubuna zam yapıldığını duyurdu.

Yeni fiyat listesine göre 100 cl rakı 1300 TL'ye, 100 cl votka ise 1125 TL'ye yükseldi. 9 Ocak'ta Tuborg bira ve Beylerbeyi rakı grubuna da zam gelmişti.

Yeni fiyat listesi şu şekilde;

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın X platformundaki paylaşımına göre, Adap rakı grubunun yeni fiyat listesi şu şekilde:

35cl: 599 TL

50cl: 895 TL

70cl: 1120 TL

100cl: 1300 TL

Svayak votka grubunun yeni fiyat listesi 

35cl: 450 TL

50cl: 615 TL

70cl: 825 TL

100cl: 1125 TL

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