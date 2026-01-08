İki alkollü içecek grubuna zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki alkol grubunda daha fiyat artışı yapıldığını açıkladı. Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Tuborg ve Mey Diageo ürünlerine zam geldiğini duyurdu.

Yeni artışlarla birlikte bira ve rakı başta olmak üzere birçok alkollü içeceğin fiyatı yükseldi. Tuborg grubunda yapılan zam sonrası 50 cl şişe ve kutu biraların fiyatı 100 TL sınırını aştı. Bu gruptaki en düşük fiyatlı 50 cl bira 107 TL seviyesine çıktı. İthal ürünlerde ise tablo daha da ağır. Yurt dışı menşeli biralarda fiyatlar 190 TL’ye kadar yükseldi.

Ürün gruplarında ciddi fiyat aralıkları oluştu

Diageo Türkiye’nin aldığı fiyat artışı kararıyla birlikte rakıdan viskiye, votkadan tekilaya kadar pek çok alkollü içeceğin etiketleri yeniden değişti. Zam sonrası ürün gruplarında ciddi fiyat aralıkları oluştu.

Yeni tarifeye göre fiyatlar şu şekilde;

Yeni tarifeye göre 35 cl rakıların fiyatı 575 TL ile 1.300 TL, 70 cl rakıların fiyatı ise 995 TL ile 2.300 TL arasında değişiyor. Artış en sert şekilde viski grubunda hissedilirken, gruptaki en pahalı viskinin fiyatı 24 bin TL’ye ulaştı. Tekila cephesinde ise en üst seviye ürünlerin fiyatı 12 bin TL oldu. Cin grubunda da fiyatlar geniş bir bantta seyrediyor; ürünler 575 TL’den başlayıp 2.300 TL’ye kadar çıkıyor.