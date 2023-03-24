İki ayda 2 bin 744 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin de meydana geldiği şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 33,5 azalarak 14 bin 240'tan 9 bin 473'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 24,8 gerileyerek 1178 oldu. Ocakta 1566 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise şubatta kurulan şirket sayısı yüzde 3,8 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 52,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 683 şirket ve kooperatifin yüzde 85,5'ini limitet şirketler, yüzde 12,4'ünü anonim şirketler, yüzde 2,2'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,6'sı İstanbul, yüzde 10'u Ankara, yüzde 6,9'u İzmir'de kuruldu. Şubatta Bartın hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 243'ü ticaret, 1339'u imalat ve 1330'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 612'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 554'ü inşaat, 191'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin 368'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 175'inin imalat ve 147'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 715'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 296'sının inşaat, 208'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şubatta 210 kooperatif kurulurken bunların 138'i konut yapı, 28'i işletme, 22'si tarımsal kalkınma amaçlı kooperatif olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1200 yabancı ortak sermayeli şirketin 109'u Rusya ve 93'ü İran ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 128'i anonim, 1072'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 360'ı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 130'u ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı, 121'i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,5'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Türkiye'de bu yılın ocak-şubat döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışla 23 bin 713'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 52,5 artışla 2 bin 744'e yükseldi.