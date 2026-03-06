İki ayda 9.3 milyon ürün denetlendi: 631 milyon ceza kesildi

ANKARA(EKONOMİ)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozacak , iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek her türlü fiile karşı denetimlerin hızla sürdüğü bildirildi. Denetimler kapsamında arz talep dengesine olumsuz etki yaratabilecek fiillerin de ele alındığı vurgulanan açıklamada, “ 2026 yılının ilk iki ayında yapılan denetimler neticesinde toplamda 84 bin 455 firma ile birlikte 9,3 milyon ürün denetlenerek 631,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Denetimlerin konusunu; otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri gibi unsurlar oluşturdu.

15.409 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 1.571 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 193,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Fahiş fiyat ve kurallara uymayanlara 10 milyon lira üzeri para cezası

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; Fahiş fiyatlara ilişkin 174.315.290 lira, Emlak sektörüne 7.524.786,00 lira, Kuyum sektörü denetimlerinde 1.100.000 lira, Otomotiv sektörüne ise 732.947,00 lira idari para cezası uygulandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise yaklaşık 10 milyon lira oldu.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk iki ayında 10.253 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 352 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 272.337.292 lira ceza uygulaması yapıldı.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 234,1 milyon lira ceza kesildi.

Denetimlerde rekor cezalar

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 34,4 milyon TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 3,8 milyon TL

idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde 58.793 firma denetlendi ve bunlardan 12.959’una 165,2 milyon lira para cezası verildi.

Rekabet Kurulu ise 2025 yılında toplamda 227 firmaya 13.230.770.398 lira para cezası verirken, bu yılın ilk iki ayında 32 firmaya 3.1 milyn lira ceza kesildi.