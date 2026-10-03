İki dev Türkiye'ye güveni tazeledi

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Fitch Ratings, 29 Eylül’de Türkiye’den sorumlu Kıdemli Direktör Douglas Winslow aracılığıyla oldukça net konuştu. Yaşananları “negatif bir gelişme” olarak değerlendirmekle birlikte, Türkiye’nin kredi notu üzerinde etkisi olmasını beklemediklerini, fon soruşturmaları nedeniyle sistemik risk veya ekonominin genelinde dolarizasyon baskısı oluşmadığını söyledi.

Ayrıca kamu finansmanının izleneceğini ve hükümetin gerekli adımları atmakta geri kalmasını beklemediklerini belirtti.

S&P Global Ratings ise dün 3 Ekim’de benzer fakat biraz daha koşullu bir değerlendirme yaptı. Türkiye analisti Karen Vartapetov, fonlarla ilgili gelişmeler izole kalırsa Türkiye’nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmasını beklemediğini söyledi.

S&P’nin özellikle dikkat çektiği nokta, sorunun finansal sistemin geneline yayılmaması ve hanehalkının TL cinsi varlıklara olan güveninin korunması.

Dolayısıyla iki kuruluşun mesajını tek cümlede özetlersek:

“Sorun ciddi ve yakından izleniyor; ancak mevcut haliyle makroekonomik veya sistemik bir krize dönüşmüş değil ve Türkiye’nin kredi notunu bozacak ölçekte görülmüyor.”

Bu açıdan özellikle Fitch’in “sistemik risk beklemiyoruz”, S&P’nin de “izole kalırsa kredi notunda aşağı yönlü baskı beklemiyoruz” ifadeleri, fon krizinin ekonominin geneline yayılmadığı yönündeki mesaj açısından oldukça önemli. S&P’nin Türkiye için bir sonraki planlı not değerlendirmesinin 16 Ekim 2026 olması bekleniyor.

Kuruluş, nisan ayında gerçekleştirdiği son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak korumuştu.

"Makroekonomik sonuçlar doğuracağına ilişkin kanıt yok"

S&P Global Ratings Türkiye analisti Karen Vartapetov fon soruşturmasına iliişkin değerlendirmesinde yetkililerin aldığı düzenleyici önlemler ve politika tepkisinin "hızlı ve ikna edici" olduğunu belirtti.

Söz konusu sürecin kontrol altına alındığını ve finansal sistemin geneline yayılan olumsuz bir etki görülmediğini ifade eden Vartapetov, fon soruşturmasının Türkiye ekonomisine yönelik güven ve algıyı belirgin biçimde bozduğunu gösteren güçlü kanıtların bulunmadığını söyledi.

Vartapetov, döviz kuru, dolarizasyon, finans ve bankacılık sektörünün likiditesi gibi kredi değerlendirmesinde izlenen alanlarda önemli bir tepki görülmediğini kaydetti.

Fonlarla ilgili gelişmelerin izole kalması halinde kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı beklemediklerini belirten Vartapetov, olumsuz etkilerin sınırlı kalması için hanehalklarının reel para birimi cinsinden varlıklara yönelik güveninin devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Vartapetov, Türkiye'nin kredi notunun bir komite kararıyla belirlendiğini ve fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerin söz konusu komitede mutlaka değerlendirileceğini ifade etti.

Sürecin bir risk unsuru olarak gündeme alınabileceğini belirten Vartapetov, ancak şu aşamada bunun önemli makroekonomik sonuçlar doğuracağına ilişkin belirgin bir kanıt görmediklerini söyledi. Vartapetov, sürecin dar bir varlık sınıfıyla sınırlı kalması durumunda yatırımcı duyarlılığı açısından önemli bir değişim yaratmasını beklemediklerini dile getirdi.

"Dolarizasyon ve sistemik risk oluşmadı"

Fitch Ratings’in Türkiye’den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow ise fon piyasalarında yaşanan krizin Türkiye'nin kredi notu üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmesinde, gelişmelerin negatif nitelik taşımasına karşın mevcut aşamada Türkiye’nin kredi notunda bir değişikliğe yol açmasını beklemediklerini ifade etti.

Fon krizin finansal sistemin geneline yayılma potansiyelini de değerlendiren Winslow, ekonominin geneli baz alındığında fon krizi kaynaklı bir dolarizasyon baskısının ortaya çıkmadığına dikkat çekti. Winslow ayrıca, gelişmeler sebebiyle finansal sisteme yönelik bir sistemik risk beklemediklerini kaydetti.

Kamu dengelerine ilişkin sürecin izlendiğini belirten Winslow, kamu finansmanı tarafının yakından takip edileceğini ve hükümetin gerekli adımları atma noktasında geride kalacağını düşünmediklerini vurguladı.