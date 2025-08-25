İki gemiyle 2 bin 609 turist Bodrum’a ulaştı

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen "Marella Discovery 2" ve "Azamara Pursuit" adlı yolcu gemileri, toplamda 2 bin 609 turist getirdi.

Marella Discovery 2 ve Azamara Pursuit Bodrum’a demir attı

Bahamalar bayraklı 264 metre boyundaki Marella Discovery 2, sabah saatlerinde Girit Adası’nın Heraklion Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Akşam saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere toplam 1936 yolcu, 738 personel bulunuyor.

Malta bayraklı 181 metre boyundaki Azamara Pursuit Yunanistan’ın Mikonos Limanı’ndan ilçeye geldi. Gece saatlerinde Marmaris Limanı’na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 673 yolcu, 395 personel bulunuyor.