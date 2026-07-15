İki günde BİST100’den 200 puan sildi

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul BİST100 endeksini halka arzından bu yana yukarı yönlü destekleyen Destek Finans Faktoring son iki gündür negatif etki yapıyor. Geçen yıl şubattaki halka arzından bu yana yüzde 6095 yükselen hisse yeni haftanın iki işlem gününde de taban oldu.

İki gündü BİS100 endeksinden 200 puanı tek başına Destek Finans Faktoring sildi. Şubat 2025’te borsa macerası başlayan Destek Finans Faktoring halka arzından bu yana Tera Portföy’ün Birinci Serbest Fonu’nda (TLY) yer alıyor. Aynı dönemde halka arz olan Vişne Madencilik de Destek Faktoring ile birlikte TLY fonunda yer alırken Tera Portföy’ün geçen yıl ağustosta Vişne Madencilik hisselerini boşaltmıştı.

Şimdi son günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Tera Portföy’ün Destek Finans ile ilgili bildirimleri düşüyor.

Şirket sermayesi içindeki pay oranı

Haziran başında Tera Portföy KAP bildiriminde Destek Faktoring'e ilişkin işlemlerini açıkladı, ancak bu işleme ilişkin düzeltme 9 Temmuz'da geldi. Açıklamada "Tera Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fonu ve Tera Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyündeki Destek Finans Faktoring paylarında 04.06.2026 itibariyle 9,000.000 nominal pay alımı ve 53,811.000 nominal pay satımı gerçekleştirilmiş olup, yapılan işlemler sonucunda şirket sermayesi içindeki toplam pay oranı yüzde 5,012076'dan yüzde 4,998632'ye düşmüştür" denildi.

11 Haziran'da yine KAP açıklamasında Tera Yatırım'ın Destek Finans'ın sermayesinin yüzde 0,83'üne karşılık gelen paylarını borsada toptan alış satış işlemleri prosedürü kapsamında yatırımcılara satışının planlandığı duyuruldu, 12 Haziran işlem tarihi olarak verildi.

Pay satış işlemi iptal edildi

KAP'a 12 Haziran'da gelen duyuruda "Tera Yatırım'ın sahip olduğu şirket sermayesinin yüzde 0,83'üne karşılık gelen toplam 2.752.377 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 2.585 TL fiyatla Tera Yatırım Bankası'na satışı toptan alış satış işlemleri kapsamında 15/06/2026 tarihinde gerçekleştirilecektir" denildi.

15 Haziran'da ise işlemden alıcı taraf olan Tera Yatırım Bankası’nın muhtemel kredi risk limit aşımına izin vermemek amacıyla vazgeçildiği ve işlemin iptal edildiği duyuruldu. Destek Finans’ın KAP bildirimlerine göre 24 Haziran'da Tera Yatırım, şirkette yaptığı satışla payını yüzde 5,10'dan yüzde 4,90'a düşürdü.

9 Temmuz’da gelen bir diğer KAP bildirimiyle Tera Portföy’ün Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fonu ve Tera Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföylerindeki Destek Finans paylarında 07.07.2026 tarihi itibariyle 128,584.000 nominal pay alımı ve 2,060,413.000 nominal pay satımı gerçekleştirdiğgi açıklandı ve işlemler sonucunda şirket sermayesi içindeki toplam pay oranı yüzde 5,262300'dan yüzde 4,682751'e düştü.

Yeni haftaya negatif başladı

Tüm bu bildirimler ve işlemler sonrasında Türkiye’nin en büyük 4 bankasından daha yüksek bir piyasa değerine ulaşmış olan Destek Finans hisseleri yeni haftaya negatif başladı. Pazartesi günü taban görerek BİST100 endeksinden yaklaşık 100 puan silen Destek Faktoring dün yine taban olarak 92.18 puan daha götürdü. BİST100 endeksinde yüzde 6,55 ile ağırlığı en yüksek üçüncü şirket olan Destek Faktoring’in yukarı veya aşağı yönlü hareketleri BİST100 endeksinde de çok hissediliyor.