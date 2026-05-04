İki hisse, getiride zirve yaptırdı

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul endeksleri Orta Doğu’yu karıştıran savaşta ateşkes ve müzakere sürecini pozitif fiyatladı. Oldukça dalgalı bir yapıya sahip spor endeksi dışarda bırakıldığında en çok tekstil ve bankacılık endeksleri yılın ilk dört ayını reel kayıpla tamamlarken halka arz ve teknoloji endeksleri reel getirine zirveye çıktı. Bu sonuçlarda Aselsan ile Destek Finans Faktoring hisselerinin hareketleri oldukça etkili. Halka arz endeksini Destek Finans, teknoloji endeksini ise Aselsan taşıdı. BİST100 endeksine de en olumlu katkılar bu iki hisseden geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Nisanda beklenti aylık enflasyonun yüzde 3,2 olması yıllık enflasyonun yüzde 31,12’ye yükselmesi ve dört aylık enflasyonun da böylece yüzde 13,56’ya çıkması yönünde. EKONOMİ’nin enflasyon beklentilerinden yaptığı hesaba göre nisanda BİST100 endeksi yüzde 12,91 yükselerek yatırımcısına reel getirisini yüzde 10’a yaklaştırdı, yüzde 0,51 fiyat düşüşü yaşayan gram altının reel kaybı yüzde 3’e yaklaştı. Nisan ayında da en yüksek reel getiri yüzde 23 ile Aselsan'ın ağırlığının yüksek olduğu teknoloji endeksinde yaşanırken Tera Yatırım'ın hareketini belirlediği aracı kurumlar endeksi ise yüzde 25,2'lik reel kayıpla öne çıktı.

Halka arz endeksi zirveye çıktı

Yılın ilk dört ayında halka arz endeksi yüzde 90,48 nominal yükselişe imza attı. Yüzde 13,56 olması beklenen dört aylık enflasyona göre bu endeksin reel getirisi yüzde 67,74 ile oldukça yüksek bir seviye yakaladı. Halka arz endeksinde yüzde 24,53 ile ağırlık Destek Finans Faktoring hissenin. Bu hissenin yılın ilk dört ayındaki yükselişi yüzde 392 seviyesinde. Yani neredeyse fiyatını 5 kata varan artış yaşamış. Destek Finans Faktoring hissesi halka arz endeksini sadece aylık olarak zirveye çıkarmadı yıllık yükselişte de birinciliği almasını sağladı. Halka arz endeksi geçen yıla göre yüzde 183,61 yükseldi, yüzde 31,12 olması beklenen yıllık tüketici enflasyonundan arındırıldığında halka arz endeksinin reel getirisi yüzde 116,3 oldu. Aylık yüzde 19,72 yükselen halka arz endeksi yüzde 16,01 reel getirisiyle ikinci sırada yer aldı.

Teknoloji endeksi Türkiye’nin yıldız şirketi Aselsan’ın yüzde 75,75 ağırlığıyla dikkat çekiyor. Aselsan hem bu yıl, hem savaş döneminde çok güçlü hareketlere imza attı. Aselsan hissesi nisanda yüzde 31,23 yükselirken teknoloji endeksi de nisan ayında yüzde 26,92 yükseliş yaşadı. Aylık yüzde 3,2 olması beklenen enflasyondan arındırıldığında teknoloji endeksinde reel getiri yüzde 22,98 oldu ve borsada nisan ayının reel getiri şampiyonu teknoloji endeksi oldu. Yıllık yüzde 151,51 yükselen teknoloji endeksi yatırımcısına yüzde 91,82 reel getiri sağlarken, yılın ilk dört ayında da yüzde 72,66 yükselişle yüzde 52,04’lük reel getiriye ulaştı.

Aselsan endeksleri yukarı taşıdı

Aselsan ve Destek Finans Faktoring hisseleri BİST100 endeksinde de yüksek ağırlığa sahip. Aselsan’ın BİST100 endeksindeki payı yüzde 11,30 ile birinci sırada yer alırken Destek Finans Faktoring yüzde 5,16 payla dördüncü sırada bulunuyor. Yani bu iki hissenin hareketleri BİST100 endeksini de doğrudan etkiliyor. BİST100 endeksi nisanda yüzde 12,91 yükselirken yatırımcısına yüzde 9,41 reel getiri sağladı, yılın ilk dört ayında yüzde 28,25 yükselen BİST100 endeksinin reel getirisi yüzde 12,94 olarak hesaplandı. Geçen yıla göre BİST100 endeksinde yüzde 59,09 yükseliş olurken bu yükselişin reel getirisi yüzde 21,33 oldu.

Bu yılın ilk dört ayının kaybedeni çok volatil bir endeks olan spor endeksi dışarda bırakıldığında tekstil ve bankacılık endeksleri oldu. Savaş nedeniyle yabancının sert satış yaptığı bankacılık endeksi yılın ilk dört ayında sadece yüzde 2,48 yükselirken yatırımcısının reel kaybı yüzde 9,76 olarak hesaplandı. Bankacılık endeksi geçen yıla göre yüzde 48,01 yükselişle yatırımcısına yüzde 12,88 reel getiri sağlarken nisanda ateşkes ve müzakerelerle yeniden giriş yapan yabancı yatırımcının etkisiyle yüzde 9,57 yükseldi. Bu yükseliş nisan ayında bankacılık endeksi yatırımcılarının yüzde 6,17 reel getiri kazanmalarını sağladı.

7 endeks dışında ilk dört ayda kayıp yok

Tekstil endeksi ise yılın ilk dört ayında yüzde 3,9 nominal düşüş yaşadı ve bu reel olarak yatırımcıya yüzde 15,38 kaybettirdi. Geçen yıla göre yüzde 40,62 yükselen tekstil endeksi reel olarak yüzde 7,25 getiri sağlarken, nisandaki yüzde 2,65 düşüş tekstil endeksi yatırımcısının reel olarak yüzde 5,67 kaybına yol açtı. Holdingler endeksi de yılın ilk dört ayında sadece yüzde 4,95 yükselebildi ve yatırımcı reel olarak yüzde 7,58 kaybetti, altın fiyatlarındaki sert gerileme madencilik endeksini vurdu ve yılın ilk dört ayında madencilik endeksinde reel kayıp yüzde 4,83 oldu. Madencilik endeksi nisanda da yatırımcısına yüzde 1,14 reel kayıp yaşattı. Ulaştırma endeksi savaştan olumsuz etkilenen endekslerin başında geliyor. Yılın ilk dört ayında yüzde 10,18 yükselse de reel kayıp yüzde 2,98 oldu. Diğer endeksler ise yılın ilk dört ayında reel getiri sağlamayı başardı.

Tera Yatırım endeksine de kaybettirdi

Bir diğer tek hissenin belirleyici olduğu endeks aracı kurumlar endeksi. Bu endekste Tera Yatırım yüzde 62,96 ağırlığa sahip. Nisan ayında Tera Yatırım hisselerinde yaşanan yüzde 32,11 düşüş aracı kurumlar endeksinin nisanda en fazla reel kayıp yaşatan endeks olmasını sağladı. Aracı kurumlar endeksi nisanda yüzde 22,8 düştü ve yatırımcısının reel kaybı yüzde 25,19 oldu. Madencilik, tekstil ve aracı kurumlar dışında nisan ayı endeksler için reel getiriyle tamamlandı. Geçen yıla göre yatırımcısını üzer yine spor endeksi dışarda bırakıldığında ulaştırma endeksi oldu. Savaş nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen ulaştırma endeksi yıllık yüzde 5,96 yükseldi ve yatırımcısına reel kaybı yüzde 19,19 oldu. Taş toprak endeksi de yüzde 7,6 yükselişe yatırımcısına yüzde 16,05 reel kayıp yaşatırken, iletişim endeksi de yüzde 5,61’lik reel kayıpla öne çıktı.

Altın yatırımcısı reel kayıp yaşadı

Orta Doğu savaşı son dönemde oldukça iyi bir performansa sahip altını olumsuz etkiledi. Gram altın fiyatları yılın ilk dört ayında yüzde 12,65 yükselerek reel olarak yüzde 0,8 kayıp yaşatırken, serbest piyasada gram altından da kayıp yüzde 1,75 oldu. Nisan ayında ise sadece yüzde 0,51 yükselebilen gram altın fiyatları yatırımcısının yüzde 2,61 reel kayıp yaşamasına neden olurken, geçen yıla göre yüzde 67,51’lik yükseliş performansının reel kazancı yüzde 27,75 olarak hesaplandı.