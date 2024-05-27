İki hisseye kredili işlem yasağı getirildi

Bloomberght'nin haberine göre Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret, Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret olmak üzere iki hissenin paylarına 27 tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CMBTN.E ve DESPC.E payları 28/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri yer aldı.