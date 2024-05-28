İki hisseye kredili işlem yasağı getirildi

Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret ve İhlas Haber Ajansı olmak üzere iki hissenin paylarına 28 tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURVA.E ve IHAAS.E payları 29/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.