İki hisseye kredili işlem yasağı kondu

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık (SKYLP.E) ile Hedef Holding (HEDEF.E) hisselerine getirilen kredili işlem yasağının 28 Ekim 2025 tarihli işlemlerden (seans başından) başlayarak 27 Kasım 2025 tarihli işlemlerin (seans sonuna) kadar süreceği belirtildi.

Hedef holding payları açığa satış ve kredili işleme kapatıldı

Açıklamada, Hedef Holding paylarının 28 Ekim–27 Kasım 2025 tarihleri arasında açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği bildirildi.

Skyalp finansal teknolojiler hisselerinde emir paketi tedbiri uygulanacak

Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık için ise aynı dönemde “emir paketi tedbiri” uygulanacağı duyuruldu. Bu tedbir kapsamında, piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanacağı, emir iptali, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanacağı, ayrıca emir toplama bilgisi yayınının da sınırlandırılacağı ifade edildi.

Ayrıca, söz konusu payda halihazırda uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirlerinin de, emir paketi tedbirleri süresince yürürlükte kalacağı belirtildi.