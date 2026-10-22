SPK'den iki hisseye ilişkin yaptırım kararı: Tera şirketleri dahil 5 kuruma işlem yasağı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK haftalık bülteninde, Borsa İstanbul'da işlem gören Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) ile Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerin sonuçlarını açıkladı.

Kurul, iki şirketin hisselerinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında toplam 48 farklı kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

SPK ayrıca 48 kişi ve 5 kuruma iki yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına, 28 kişinin sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının da işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.

Anel Elektrik hisselerinde 48 kişi hakkında suç duyurusu

SPK'nin Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesinde 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda hakkında suç duyurusunda bulunulacak kişiler şöyle sıralandı:

Abdülkadir Özkan, Adem Karatepe, Ahmet Burak Akbulut, Ahmet Özcan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Ayşe Seher Aydın, Bülent Uygun, Cem Gürkan Alpay, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkın, Emre Tezmen, Enes Yazıcı, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Feryal Köker, Furkan Açar, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekçi, İsa Coşkun, İsmail Erdem, Kadir Boy, Kerem Alkın, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selim Tunçbilek, Muhammed Yarız, Mustafa Zeki Kayahan, Müjdat Ede, Neda Soydan, Nilgül Sarıçalı, Oğuz Tezmen, Oğuzhan Özerkaya, Okan Uzunoğlu, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Eryılmaz, Özgür Altan, Rüstem Karakaya, Sezai Bekgöz, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Tansu Sesli ve Yusuf Ege.

Tera şirketleri ve İsviçre merkezli kuruluşa 2 yıl işlem yasağı

SPK, ANELE pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 48 gerçek kişinin yanı sıra dört finans kuruluşuna da iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirdi.

İşlem yasağı kapsamına alınan kuruluşlar Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ, Tera Yatırım Holding AŞ ve Century City Securities SA oldu.

Kararda adı geçen Century City Securities SA, İsviçre'nin Lugano kentinde yerleşik, hisse senetleri ve uluslararası kredi piyasalarında işlem gerçekleştirme (execution) hizmetleri sunan bir finans kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Böylece ANELE hisselerine ilişkin inceleme sonucunda işlem yasağı getirilen kuruluşlar arasında Türkiye'deki üç Tera şirketinin yanı sıra İsviçre merkezli bir finans kuruluşu da yer aldı.

SPK kararına göre Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Bankası AŞ'ye uygulanan işlem yasakları, bu kuruluşların ANELE paylarında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirecekleri işlemlerle sınırlı olacak.

Tera Yatırım Holding AŞ ve Century City Securities SA ise Kurulun iki yıllık işlem yasağı listesinde ayrıca yer aldı.

Altınkılıç Gıda hisselerinde 8 kişi hakkında suç duyurusu

SPK, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle de 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurulun suç duyurusu kararı aldığı kişiler Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Emre Alkın, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu olarak açıklandı.

Bu kişilerin tamamı ANELE hisselerine ilişkin suç duyurusu listesinde de yer aldı. Dolayısıyla iki ayrı incelemede toplam 56 suç duyurusu kaydı bulunurken, kararlar 48 farklı kişiyi kapsadı.

Tera Portföy de işlem yasağı kapsamında

SPK, ALKLC hisselerinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 8 kişiye iki yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Aynı inceleme kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında da iki yıl işlem yasağı kararı alındı.

Kurul, Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye yönelik yasağın şirketin ALKLC paylarında kendi nam ve hesabına gerçekleştireceği işlemlerle sınırlı olduğunu bildirdi.

Böylece ALKLC ve ANELE paylarına ilişkin incelemelerde işlem yasağı getirilen kuruluş sayısı beşe ulaştı. Bu kuruluşların dördü ANELE, biri ise ALKLC paylarına ilişkin karar kapsamında yer aldı.

28 kişinin sermaye piyasası lisansı iptal edildi

SPK, iki şirketin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle işlem yasağı getirilen bazı kişilerin sahip oldukları sermaye piyasası lisanslarının da iptal edilmesine karar verdi.

ALKLC hisselerine ilişkin inceleme kapsamında Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Ethem Umut Beytorun, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu'nun sahip oldukları tüm sermaye piyasası lisansları işlem yasağı süresince iptal edildi.

ANELE hisselerine ilişkin incelemede ise 28 kişi hakkında lisans iptali kararı alındı.

Sermaye piyasası lisanslarının iptal edilmesine karar verilen kişiler şöyle sıralandı:

Adem Karatepe, Ahmet Özcan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Ayşe Seher Aydın, Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Enes Yazıcı, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Feryal Köker, Furkan Açar, Gül Ayşe Çolak, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Zeki Kayahan, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Okan Uzunoğlu, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Eryılmaz, Sezai Bekgöz, Tansu Sesli

ALKLC kapsamında lisansı iptal edilen 5 kişinin tamamı ANELE listesindeki 28 kişi arasında da bulunduğu için lisans iptali kararları toplam 28 farklı kişiyi kapsadı.

Lisans iptalleri, ilgili kişilerin iki yıllık işlem yapma yasağı süresi boyunca geçerli olacak.

Suç duyurusunda bulunulanlar için etkin pişmanlık hükümleri

SPK, haftalık bülteninde hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesine ilişkin koşulları da hatırlattı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kişilerin elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katı tutarında ödeme yapmaları gerekiyor.

Ödenecek tutarın 500 bin liradan az olamayacağı belirtilirken, ödemenin Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili hesabına yapılması ve ödeme belgelerinin SPK'ye sunulması gerektiği kaydedildi.

İşlem yasakları iki yıl geçerli olacak

SPK'nin ALKLC ve ANELE paylarına ilişkin kararları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesi ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında alındı.

Kurulun işlem yasağı kararları, ilgili kişi ve kuruluşlar için iki yıl süreyle geçerli olacak. Bazı finans kuruluşlarına getirilen yasaklar ise Kurul kararında belirtilen paylarda kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı uygulanacak.