İki ilde arazi toplulaştırması yapılacak

Denizli ve Erzurum'da arazi toplulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapacak.

Erzurum'un Pasinler, Horasan ve Köprüköy ilçelerindeki bazı yerlerde de DSİ tarafından arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.