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İki ilde arazi toplulaştırması yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çanakkale ve Çorum'da arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak.

Haber Merkezi
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İki ilde arazi toplulaştırması yapılacak
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Çanakkale ve Çorum'un bazı ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'nin Gelibolu ile Çorum'un Alaca ilçelerindeki 8 köy ve mahallede, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak.

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