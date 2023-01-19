İki ildeki iki arazi YEKA ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Balıkesir ve Erzurum’da iki araziyi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Erzurum'un Aziziye, Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki 2 arazi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı YEKA olarak belirlendi.