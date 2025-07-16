İki kozmetik markasına rekabet soruşturması açıldı

ANKARA (EKONOMİ) – Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun daha önce yaptığı ön araştırma sonucundaki bulguları yeterli görerek, iki ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı. Açıklamada, soruşturmanın ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleme iddiasıyla yürütüleceği kaydedildi.

Buna göre, Bobel markasıyla faaliyet gösteren Cosmox Kozmetik ile The Ceel markalı ürünlerle faaliyet gösteren Vitaceel Kozmetik, The Ceel Kozmetik ve Ceel Kozmetik’den oluşan ekonomik bütünlüğün soruşturmaya konu olduğu belirtildi.