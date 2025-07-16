  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İki kozmetik markasına rekabet soruşturması açıldı
Takip Et

İki kozmetik markasına rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurumu, iki kozmetik markasına ekonomik bütünlük hakkında rekabet soruşturması açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İki kozmetik markasına rekabet soruşturması açıldı
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ) – Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun daha önce yaptığı ön araştırma sonucundaki bulguları yeterli görerek, iki ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı. Açıklamada, soruşturmanın ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleme iddiasıyla yürütüleceği kaydedildi.

Buna göre, Bobel markasıyla faaliyet gösteren Cosmox Kozmetik ile The Ceel markalı ürünlerle faaliyet gösteren Vitaceel Kozmetik, The Ceel Kozmetik ve Ceel Kozmetik’den oluşan ekonomik bütünlüğün soruşturmaya konu olduğu belirtildi.

Kamu toplu sözleşmesinde üçüncü teklif bekleniyorKamu toplu sözleşmesinde üçüncü teklif bekleniyorEkonomi
Bakır fiyatı, artan stoklarla birlikte düştüBakır fiyatı, artan stoklarla birlikte düştüEmtia Haberleri
ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altındaABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altındaKüresel Ekonomi

 

Ekonomi
Fenerbahçe rüçhan haklarının satışının yapılacağını duyurdu
Fenerbahçe rüçhan haklarının satışının yapılacağını duyurdu
Kamu toplu sözleşmesinde üçüncü teklif bekleniyor
Kamu toplu sözleşmesinde üçüncü teklif bekleniyor
Gayrimenkulde yeni dönem: TOKİ ve Emlak Konut’tan küçük birikimlerle konut alma fırsatı
Gayrimenkulde yeni dönem: TOKİ ve Emlak Konut’tan küçük birikimlerle konut alma fırsatı
Bakan Uraloğlu duyudu: Çin'den Türkiye'ye ilk yük trenleri yola çıktı
Bakan Uraloğlu duyudu: Çin'den Türkiye'ye ilk yük trenleri yola çıktı
Geçen yıl toplanmayan meyveler bu yıl koruma altına alındı
Geçen yıl toplanmayan meyveler bu yıl koruma altına alındı
Çiğ süte zam geldi
Çiğ süte zam geldi